GP Abu Dhabi, F2: Pole position de Oscar Piastri em qualificação emocionante | AutoSport

Oscar Piastri, líder do campeonato FIA de Fórmula 2, conquistou a sua quinta pole position consecutiva. O jovem piloto da Prema esteve na liderança durante grande parte da sessão, mas nas últimas voltas rápidas da sessão foi pressionado por vários adversários, que o obrigaram a aumentar o ritmo e garantir nova pole e mais 4 pontos para a sua conta pessoal.

A sessão começou a correr bem a Piastri, que chegou ao final das primeiras tentativas de voltas rápidas no topo da tabela de tempos, tendo por companhia Ralph Boschung. Depois dos pilotos saírem do pitlane para novas voltas rápidas, Boschung conseguiu melhorar o seu tempo, mas ainda assim ficou aquém do tempo de Piastri, mas mais atrás vinham 3 pilotos em voltas muito rápidas. Guanyu Zhou foi o primeiro desse trio que passou para o topo da tabela de tempos, sendo logo ultrapassado por um endiabrado Jack Doohan (1:35.290s). O companheiro de equipa de Piastri, Robert Shwartzman não conseguiu ser mais rápido que Zhou e Doohan, mas foi mais forte que Boschung. Faltava passar pela última vez na linha de meta Oscar Piastri. O piloto australiano completou o primeiro setor com o melhor tempo da sessão, mas o segundo setor não correu de feição, temia-se que não desse para ser mais rápido que o compatriota Doohan. Ainda assim, com o tempo de 1:35.077s, Piastri vai partir da pole na corrida principal no domingo.

Jehan Daruvala vai ser o pole sitter na primeira corrida sprint de amanhã, que está marcada para as 8.20h.