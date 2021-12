GP Abu Dhabi, F2: Oscar Piastri sagra-se campeão | AutoSport

O primeiro título do fim de semana está entregue. Oscar Piastri sagrou-se campeão de F2 na primeira corrida do fim de semana em Abu Dhabi. Tendo conseguido a pole na qualificação de ontem, Piastri tinha a árdua tarefa de recuperar posições e ganhar os pontos necessários para confirmar o título logo na primeira corrida, o que conseguiu com mais um excelente pódio. Jehan Daruvala foi o vencedor da corrida

Daruvala, largou da pole e manteve a liderança do pelotão nas primeiras curvas, apesar do ataque de Felipe Drugovich, que largou melhor que Dan Ticktum (2º na grelha) e começou logo o ataque a Daruvala, um ataque que iria ser longo e intenso. Mais atrás Piastri e Robert Shwartzman largaram bem e conseguiram ganhar muitas posições nas primeiras voltas e na volta 8, Shwartzman já era terceiro (tendo largado de sétimo), com Piastri logo atrás em quarto (tendo largado de 10º), com um ritmo absolutamente diabólico.

Na frente, a luta aqueceu a meio da prova com Drugovich a aproximar-se de Daruvala, num ataque mais incisivo do piloto brasileiro, que não conseguiu ser bem sucedido pois Daruvala manteve-se na frente do pelotão, enquanto o duo da Prema se ia aproximando desta luta.

Piastri tinha o título na mão mas, queria festejar a sua conquista no pódio e depois de algumas voltas a pressionar o seu colega de equipa, na volta 20 lançou o ataque final ao terceiro lugar e conseguiu passar Shwartzman, garantindo o terceiro lugar. Mas Piastri queria mais e lançou-se ao ataque a Drugovich, com 2 voltas para o fim da corrida.

O fim da corrida chegou pouco depois e no top 3 tudo se manteve igual e Jehan Daruvala a vencer a primeira corrida do fim de semana, seguido de Felipe Drugovich e Oscar Piastri o novo campeão de F2, sucedendo a Mick Schumacher que se sagrou campeão no ano passado. Uma época de estreia tremenda de Piastri coroado campeão na sua primeira época na F2, depois de no ano passado ter conquistado o título na F3. Um talento que parece destinado à F1 e a grandes feitos. A Alpine tem na sua academia um dos grandes talentos do futuro.