GP 70ºAniversário F2, Quali: Callum Ilott na pole position

Callum Ilott (Uni Virtuosi Racing) conquistou a pole position para a primeira corrida da Fórmula 2 do Grande Prémio do 70º Aniversário, com um tempo de 1:39062s. O britânico torna-se o primeiro piloto em 2020 a repetir uma pole position.

Christian Lundgaard (ART Grand Prix) colocou o seu nome no topo das tabelas de tempos após as primeiras voltas de qualificação. Apesar disso, na segunda tentativa, Ilott conseguiu o tempo mais rápido quase no fim, ajudado também pelo pião de Sean Gelael (DAMS) na curva de Copse.

O estreante Lundgaard partirá pela primeira vez na fila da frente da grelha de partida, enquanto Jack Aitken (Campos Racing) parte da terceira posição.

O líder do campeonato Robert Shwartzman (Prema Racing) continua com dificuldades em Silverstone, conquistando apenas o 11º lugar na grelha de partida.