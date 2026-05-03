Gabriele Minì vence corrida principal da F2 em Miami após duelo a três

Italiano da MP Motorsport conquistou a primeira vitória na F2 numa prova marcada por incidentes, Safety Cars e luta intensa com Beganovic e Câmara nas voltas finais

Gabriele Minì conquistou este domingo a primeira vitória da carreira na FIA Fórmula 2, ao triunfar na corrida principal de Miami depois de um intenso duelo a três com Dino Beganovic e Rafael Câmara nas derradeiras voltas.

O piloto da MP Motorsport impôs-se numa prova caótica, marcada por várias intervenções do Safety Car, condições de pista em evolução e múltiplas mudanças de liderança, batendo o sueco da DAMS Lucas Oil e o brasileiro da Invicta Racing, que completaram o pódio.

Com este resultado, Minì ascende ao segundo lugar do campeonato, somando 35 pontos, apenas um abaixo do líder Nikola Tsolov, que abandonou logo na fase inicial da corrida. Câmara segue no terceiro posto, com a mesma pontuação do italiano.

Corrida atribulada desde o arranque

A prova começou apenas após várias voltas de formação atrás do Safety Car, antes de um arranque parado em que Kush Maini segurou a liderança a partir da pole position. Rafael Câmara, segundo na grelha, perdeu terreno devido a patinagem no momento da partida, permitindo a Martinius Stenshorne ascender provisoriamente a segundo.

No entanto, os dois pilotos abriram demasiado a trajectória na primeira curva, o que permitiu a Minì ganhar posições nos primeiros metros.

O início ficou rapidamente marcado por incidentes e sanções. Stenshorne recebeu uma penalização de 10 segundos stop-and-go por infracção ao procedimento de partida, enquanto Nikola Tsolov, líder do campeonato à entrada para Miami, ficou fora de prova após um toque com Tasanapol Inthraphuvasak na primeira curva. O piloto da ART Grand Prix viria também a ser punido com 10 segundos pelo incidente.

Pouco depois, Oliver Goethe abandonou na sequência de um toque no muro após perder o controlo à saída da Curva

18, e Alexander Dunne também viu a sua corrida terminar contra as barreiras. Numa prova sucessivamente interrompida, a direção de corrida teve de recorrer por várias vezes ao Virtual Safety Car e ao Safety Car, condicionando a estratégia e comprimindo o pelotão até à fase decisiva.

Estratégia, erros e relançamentos mudaram a frente da corrida

As paragens obrigatórias e as várias neutralizações alteraram repetidamente a hierarquia. Joshua Duerksen chegou mesmo à liderança ao prolongar o primeiro turno, acompanhado por Colton Herta e John Bennett, que também ficaram em pista quando a maioria dos adversários foi às boxes. Mais atrás, uma demora na box da ART prejudicou Kush Maini e permitiu a Rafael Câmara regressar à pista na frente do indiano.

Quando a corrida entrou na recta final, já com o tempo regulamentar a contar, Rafael Câmara herdou a liderança depois de Duerksen, Herta e Bennett cumprirem finalmente as suas paragens obrigatórias. Beganovic colocou então forte pressão sobre o brasileiro, enquanto Minì se juntava gradualmente à discussão pelos primeiros lugares.

A cerca de cinco minutos do fim, os quatro primeiros seguiam separados por apenas dois segundos, numa pista que secava rapidamente mas ainda com pneus de chuva sobreaquecidos. Esse contexto abriu espaço para erros e oportunidades. Beganovic forçou Câmara a sair largo e assumiu a liderança, mas o brasileiro tentou responder de imediato. A luta entre ambos permitiu a aproximação decisiva de Minì.

Minì aproveitou o momento e decidiu na última volta

O momento-chave surgiu já nos instantes finais. Depois de ultrapassar Câmara, Minì lançou-se ao ataque a Beganovic e forçou igualmente um erro do sueco. Os dois pilotos seguiram lado a lado numa sequência intensa de curvas, até que Beganovic voltou a sair largo na Curva 17, abrindo definitivamente a porta ao italiano para assumir a liderança à entrada da última volta.

Sob pressão até à bandeira de xadrez, Minì manteve a calma e confirmou a primeira vitória na Fórmula 2. Beganovic terminou em segundo e Câmara, após ter liderado a fase final da corrida, fechou o pódio em terceiro. Noel León foi quarto, à frente de Kush Maini, Ritomo Miyata, Mari Boya, Colton Herta, Sebastián Montoya e Joshua Duerksen, que concluiu no décimo lugar.

No final, Gabriele Minì destacou a capacidade de sobrevivência numa corrida particularmente imprevisível. “Primeira vitória na F2 e primeira vitória numa corrida principal. Estou muito feliz. Foi uma corrida caótica”, afirmou o piloto da MP Motorsport.

O italiano explicou que a abordagem inicial passou por evitar erros numa pista traiçoeira e esperar pelo momento certo para atacar. “A primeira coisa era tentar sobreviver e manter-me em pista, evitar acidentes e erros. Não tinha grande ritmo no início, por isso pensei que o melhor era ficar ali. No segundo turno tive muito mais ritmo, comecei por gerir e depois, com tanta luta na frente, aproveitei isso e tive uma boa batalha com o Dino. Com algumas voltas limpas, consegui vencer”, resumiu.

Contas do campeonato após Miami

Apesar do abandono, Nikola Tsolov mantém a liderança do campeonato com 35 pontos, mas Minì aproximou-se para apenas um ponto de distância. Rafael Câmara é terceiro, em igualdade pontual com o vencedor da corrida, confirmando o equilíbrio nas posições cimeiras após a ronda de Miami.

No campeonato de equipas, a Campos Racing lidera com 56 pontos, seguida da Invicta Racing com 50. A MP Motorsport, impulsionada pelo triunfo de Minì, é terceira com 46, enquanto Hitech e TRIDENT fecham o top cinco com 32 e 26 pontos, respectivamente.

Próxima ronda no Canadá

A Fórmula 2 segue agora para Montreal, onde se realizará pela primeira vez uma corrida da categoria no Canadá, no Circuit Gilles Villeneuve. A terceira ronda da temporada de 2026 está marcada para os dias 22 a 24 de maio.

Classificação Online – CLIQUE AQUI