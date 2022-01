Frederik Vesti sobe para a Fórmula 2 com a ART Grand Prix | AutoSport

Frederik Vesti, piloto júnior da Mercedes, vai competir na Fórmula 2 em 2022, depois de duas épocas na Fórmula 3. Vai ser companheiro de Théo Pourchaire, piloto da academia Sauber, na ART Grand Prix, equipa que trabalhou com o piloto no ano passado. Vesti assegurou o quarto lugar no campeonato no ano passado, com cinco pódios e uma vitória em corrida.

“Trabalhámos incrivelmente na F3 na época passada e foi importante para o meu próximo desafio, continuarmos juntos na Fórmula 2 e progredir”, disse Vesti. “Agora é crucial compreender todos os pequenos detalhes da Fórmula 2 para alcançar o máximo em 2022”.

A subida de Vesti para a Fórmula 2 acontece depois da Mercedes o ter colocado no seu programa de pilotos em janeiro de 2021. Antes de competir no campeonato FIA de F3, Vesti conquistou o título europeu de Fórmula Regional em 2019 com a Prema, a mesma equipa com que fez a sua estreia na F3.