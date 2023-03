Fórmula 3, Melbourne: Gabriel Bortoleto na pole position | AutoSport

Gabriel Bortoleto (Trident) conquistou a pole position na primeira visita do campeonato FIA de Fórmula 3 à Austrália, depois de uma sessão de qualificação marcada por três bandeiras vermelhas. Bortoleto bateu a concorrência com o registo de 1:33.025s, precisando de menos 0.171s do que Grégoire Saucy (ART Grand Prix).

A primeira bandeira vermelha resultou do acidente de Josep María Martí (Campos Racing) que embateu no muro à saída da curva 10. A corrida recomeçou quando faltavam 24 minutos para o final da sessão. Franco Colapinto (MP Motorsport) passou para o topo da tabela de tempos até à segunda bandeira vermelha a menos de cinco minutos do final, quando Kaylen Frederick (ART Grand Prix) bateu também nas proteções da pista australiana.

Quando a sessão recomeçou, Bortoletto foi um dos últimos a sair para a pista, enquanto Gabriele Minì (Hitech Pulse-Eight) e Saucy passaram pela liderança da tabela de tempos. Bortoletto conseguiu registar o tempo mais rápido da sessão antes de novo período de bandeira vermelha. Nikita Bedrin (Jenzer Motorsport) bateu forte na curva 14 e Minì ficou parado em pista em dois incidentes sem relação entre si.

Sebastian Montoya (Hitech Pulse-Eight) vai arrancar na primeira posição da grelha de partida para a corrida de Sprint de amanhã, depois de terminar a qualificação com o décimo segundo tempo.

Pos Piloto Equipa Tempo/Dif 1 Gabriel Bortoleto Trident 1:33.025s 2 Gregoire Saucy ART GP +0.171s 3 Gabriele Minì Hitech GP +0.282s 4 Leonardo Fornaroli Trident +0.345s 5 Zak O’Sullivan Prema +0.348s 6 Paul Aron Prema +0.383s 7 Franco Colapinto MP Motorsport +0.563s 8 Dino Beganovic Prema +0.579s 9 Luke Browning Hitech GP +0.740s 10 Caio Collet Van Amersfoort Racing +0.851s 11 Oliver Goethe Trident +0.992s 12 Sebastian Montoya Hitech GP +1.069s 13 Christian Mansell Campos Racing +1.202s 14 Jonny Edgar MP Motorsport +1.251s 15 Nikola Tsolov ART GP +1.265s 16 Mari Boya MP Motorsport +1.301s 17 Kaylen Frederick ART GP +1.339s 18 Taylor Barnard Jenzer Motorsport +1.369s 19 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing +1.521s 20 Nikita Bedrin Jenzer Motorsport +1.743s 21 Ollie Gray Carlin +2.077s 22 Hunter Yeany Carlin +2.107s 23 Hugh Barter Campos Racing +2.108s 24 Ido Cohen Carlin +2.334s 25 Sophia Flörsch PHM by Charouz +2.494s 26 Roberto Faria PHM by Charouz +2.663s 27 Piotr Wisnicki PHM by Charouz +2.994s 28 Tommy Smith Van Amersfoort Racing +3.289s 29 Alex Garcia Jenzer Motorsport +3.571s 30 Josep María Martí Campos Racing +23.063s

