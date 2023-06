Fórmula 3, Barcelona: Josep María Martí e a Campos Racing vencem em ‘casa’ | AutoSport

Josep María Martí (Campos Racing) garantiu a sua primeira vitória em corridas principais do Campeonato FIA de Fórmula 3 e logo na sua corrida caseira, assim como da sua equipa, a mítica Campos Racing. O jovem piloto espanhol partiu da pole position e manteve os seus adversário controlados para a converter na sua terceira vitória da temporada e colocar-se na luta pelo título da F3.

Franco Colapinto (MP Motorsport) regressou ao pódio pela primeira vez desde a corrida de Sakhir, mas não conseguiu apanhar Martí, depois de ter concluído uma ultrapassagem a meio da corrida para alcançar o segundo posto. Dino Beganovic (Prema Racing) manteve a consistência no fim de semana e conquistou confortavelmente o terceiro lugar.

Apesar de ter arrancado da pole, Martí foi forçado a defender-se imediatamente de Taylor Barnard (Jenzer Motorsport). O piloto da Jenzer Motorsport tentou ultrapassar pela trajetória exterior, mas teve de se desviar para a escapatória, e regressou à pista em segundo.

Um acidente entre Leonardo Fornaroli (Trident) e Luke Browning (Hitech Pulse-Eight) originou a entrada do Safety Car logo após a primeira volta. Martí optou pisar cedo no acelerador quando o SC saiu de pista na volta 7, tentando afastar-se de Barnard na curva 12. O britânico manteve a pressão sobre o piloto da Campos logo após o reinício, mas não conseguiu manter o ritmo, saindo do alcance do DRS na volta 10.

Depois desse momento, Barnard perdeu posições, tendo sido ultrapassado por Colapinto e Beganovic em voltas consecutivas com ajuda do DRS. O piloto da Jenzer voltou a perder ainda mais posições, terminando a corrida no nono posto. Gabriel Bortoleto (Trident) ultrapassou-o na volta 17, mas Barnard tentou recuperar, sem sucesso, logo depois, o que abriu a porta para Paul Aron (Prema Racing) passar. Um erro de Barnard deu a Mari Boya (MP Motorsport) e Sebastian Montoya (Hitech Pulse-Eight) a oportunidade para atacar e conquistar a posição.

Na frente do pelotão, ninguém foi capaz de negar os festejos de Martí e do público espanhol, quando este passou pela última vez na linha de meta com 4,4 segundos de vantagem sobre Colapinto e Beganovic. Bortoleto alcançou o 4º lugar, à frente de Aron e de Boya. Montoya garantiu a sétima posição, à frente de O’Sullivan e Barnard. Christian Mansell (Campos Racing ) terminou na última posição pontuável.

Foto: Formula Motorsport Limited