Fórmula 2, Zandvoort: Jak Crowford conquista pole position | AutoSport

Numa sessão de qualificação marcada pela sequência de três bandeiras vermelhas, Jak Crawford bateu Dennis Hauger por 0.034s para conquistar a pole position depois das férias de verão, com o tempo de 1:21.210s.

Frederik Vesti alcançou o terceiro tempo mais rápido.

Num traçado curto o risco de incidentes num pelotão como o da Fórmula 2 é maior. Victor Martins e Jack Doohan que o digam, uma vez que os dois pilotos da academia Alpine quase se tocaram na primeira tentativa de volta rápida.

Isack Hadjar colocou a primeira referência da sessão na tabela de tempos, com 1:12.732s. Numa segunda tentativa Doohan baixou o registo de Hadjar, logo batido por Hauger.

Quando a sessão chegou aos marco dos primeiros 20 minutos, Crawford passou para a liderança, mas depois de já ter trocado de pneus para a fase final da sessão, o piloto norte-americano teve de regressar à box para trocar a asa dianteira danificada, em resultado de um toque com Clément Novalak. A sete minutos do final, Jehan Daruvala ficou parado em pista, obrigando à interrupção da qualificação. A sessão recomeçou e Hauger tentou impor um ritmo mais alto, mas Juan Manuel Correa fez um pião na curva 10 e ficou preso na gravilha, levando a nova paragem.

A condição de bandeira verde deu-se com menos de 4 minutos para terminar a sessão e quando todos os pilotos tentavam melhorar os seus anteriores registos, deu-se a derradeira situação de bandeira vermelha, com Novalak a bater nas barreiras na curva 3. Como faltava menos de um minuto para o final, a sessão não foi retomada, com Crawford a sair beneficiado.

Foto: Joe Portlock – Formula 1/Formula Motorsport Limited via Getty Images