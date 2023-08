Fórmula 2, Zandvoort: Acidente aparatoso e mau tempo obrigam a cancelamento da corrida | AutoSport

A corrida Sprint da Fórmula 2 em Zandvoort arrancou com condições de pista muito más, dificultando de sobremaneira o desempenho dos jovens pilotos da antecâmara da Fórmula 1.

Nem mesmo o arranque lançado depois de uma volta de formação atrás do Safety Car impediu que houvesse um aparatoso acidente, que novamente, comprovou a necessidade do Halo nos monolugares.

Kush Maini tocou no monolugar de Jak Crawford, fazendo um pião em pista com condições de visibilidade muito reduzidas. O seu companheiro de equipa da Campos Racing Ralph Boschung, não conseguiu evitar o contacto e levou o carro de Maini à sua frente, parando os dois juntos das barreiras de proteção, um monolugar em cima do outro.

Todos os 3 pilotos saíram dos carros pelos seus próprios meios, apesar de Boschung ter saído a mancar.

A corrida foi interrompida até às 13 horas, em Portugal continental, mas não deverá realizar a totalidade das voltas planeadas, uma vez que a qualificação de F1 tem de começar às 14h, continuando a chover com muita intensidade. Foi feita uma tentativa para esta recomeçar, mas no final da volta de saída do pitlane atrás do Safety Car, foi dada a ordem para suspender de novo a corrida, com os carros a regressarem à via de acesso às boxes.

Após alguns minutos de espera, a direção de corrida decidiu que não haviam condições para realizar a corrida. Não deverão ser atribuídos pontos, uma vez que nem uma volta completa se realizou depois do Safety Car ter saído de pista.

Théo Pourchaire, líder do campeonato, iria largar na pole da corrida sprint, mas mesmo antes de começar a corrida bateu na saída de uma curva. A equipa conseguiu reparar o carro para o piloto ir a tempo de completar a volta de formação atrás de todo o pelotão, mas o piloto da ART Grand Prix regressou ao pitlane antes da suspensão da prova.