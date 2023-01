Fórmula 2: Victor Martins ‘dá o salto’ com a ART Grand Prix | AutoSport

O atual campeão da Fórmula 3, Victor Martins será piloto da ART Grand Prix no “salto” para o campeonato da FIA de Fórmula 2 em 2023. Martins completa o alinhamento da equipa francesa fundada em 1996 por Frédéric Vasseur, agora chefe de equipa da Ferrari na Fórmula 1, juntando-se ao compatriota Théo Pourchaire, depois de ter participado no teste pós-temporada com o monolugar da equipa. Martins diz estar ansioso pelo desafio da Fórmula 2 e está confiante nas suas capacidades para o que será a sua estreia na série.

“A temporada 2023 será emocionante e motivadora. Após um ano de sucesso com o ART Grand Prix, não considerava dar o próximo passo com qualquer outra equipa. Mal posso esperar para descobrir o campeonato de Fórmula 2, que é duro e competitivo, com uma equipa tão profissional e experiente. Os testes permitiram-me eliminar as poucas dúvidas que poderia ter tido sobre a minha adaptação, porque me senti confortável e confiante. O meu objetivo será, portanto, fazer todo o possível para ganhar o título no meu primeiro ano. Com a ART Grand Prix tenho todas as ferramentas necessárias para ter grandes ambições”.

Os testes de pré-época terão lugar em Sakhir, no Bahrein, de 14 a 16 de fevereiro.

Em baixo, a tabela com os pilotos já confirmados para a época de 2022 da Fórmula 2.