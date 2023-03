Fórmula 2: Victor Martins alcança pole position em Jidá | AutoSport

É a segunda pole position consecutiva para a ART Grand Prix na Fórmula 2, depois de Victor Martins ter sido o piloto dominador na sessão de qualificação, registando o melhor tempo em 1:41.326s, com uma diferença de 0,744s para Ollie Bearman (Prema Racing). Uma situação de bandeira vermelha no final da sessão negou ao pelotão uma última oportunidade de se aproximar de Martins. No terceiro lugar da grelha de partida vai arrancar o líder do campeonato Théo Pourchaire (ART Grand Prix).

Depois de um primeiro período de bandeira vermelha, já com Martins na frente da tabela de tempos, os pilotos tinham 18 minutos para tentar tirar do primeiro posto o piloto da ART Grand Prix. Passaram mais três pilotos pela pole position provisória, mas Martins melhorou o seu anterior registo e reassumiu esse posto, até que Arthur Leclerc (DAMS) ficou parado em pista com danos no seu monolugar depois de um toque num dos muros de proteção de Jidá, levando a nova interrupção da sessão a dois minutos do fim. Assim, a direção de prova decidiu dar por terminada a qualificação, garantindo a Victor Martin a pole position definitiva enquanto Jak Crawford (Hitech Pulse-Eight) ficou no 10º lugar na sua estreia em Jidá, arrancando da primeira posição da grelha de partida para a corrida de Sprint de amanhã.

Pos Piloto Equipa Tempo Dif. 1 Victor Martins ART GP 1m41.326s 2 Ollie Bearman Prema 1m42.070s +0.744s 3 Theo Pourchaire ART GP 1m42.071s +0.745s 4 Jack Doohan Virtuosi 1m42.110s +0.784s 5 Jehan Daruvala MP Motorsport 1m42.111s +0.785s 6 Ayumu Iwasa DAMS 1m42.120s +0.794s 7 Frederik Vesti Prema 1m42.295s +0.969s 8 Kush Maini Campos Racing 1m42.360s +1.034s 9 Ralph Boschung Campos Racing 1m42.497s +1.171s 10 Jak Crawford Hitech GP 1m42.553s +1.227s 11 Clement Novalak Trident 1m42.576s +1.250s 12 Juan Manuel Correa Van Amersfoort Racing 1m42.617s +1.291s 13 Arthur Leclerc DAMS 1m42.629s +1.303s 14 Enzo Fittipaldi Carlin 1m42.686s +1.360s 15 Dennis Hauger MP Motorsport 1m42.754s +1.428s 16 Roman Stanek Trident 1m42.795s +1.469s 17 Zane Maloney Carlin 1m42.819s +1.493s 18 Roy Nissany PHM by Charouz 1m42.854s +1.528s 19 Isack Hadjar Hitech GP 1m43.079s +1.753s 20 Richard Verschoor Van Amersfoort Racing 1m43.385s +2.059s 21 Amaury Cordeel Virtuosi 1m43.736s +2.410s 22 Brad Benavides PHM by Charouz 1m45.027s +3.701s

Foto: Formula Motorsport Limited