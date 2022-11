Fórmula 2: Victor e Martins e Kush Maini foram os mais rápidos no último dia de testes | AutoSport

Victor Martins (ART Grand Prix) terminou o último dia de testes pós-temporada da Fórmula 2 no Yas Marina em alta, sendo o piloto mais rápido do dia. Durante a sessão da manhã o piloto da ART – campeão de Fórmula 3 este ano – bateu Jack Doohan (Virtuosi Racing) e Théo Pourchaire (ART Grand Prix) por menos de um décimo de segundo, estabelecendo o tempo de 1:35.908s como referência.

Na última sessão do teste em Abu Dhabi, Kush Maini (Campos Racing) foi o piloto mais rápido da tarde, sendo o único piloto a alcançar uma marca abaixo do segundo 37, com 1:36.875s. Rafael Villagómez (Van Amersfoort Racing) e Clément Novalak (Trident) seguiram o piloto da Campos Racing na tabela de tempos.

Ansioso por obter o máximo de tempo de pista possível no último dia de testes, Martins liderou a tabela de tempos durante a maior parte da manhã. O francês colocou-se no topo com o tempo de 1:36.372s na fase inicial, antes de Arthur Leclerc (DAMS) e depois Roy Nissany (Charouz Racing System) passarem pela liderança. Oliver Bearman causou a única paragem da manhã, depois de bater com o monolugar da Prema nas barreiras da curva 13. Após o período de bandeira vermelha, Pourchaire passou para a liderança da tabela de tempo, sendo pouco depois batido pelo tempo do compatriota Victor Martins.

Durante a tarde, Clément Novalak começou a deter o tempo mais rápido, mas depois da interrupção causada pelo toque de Zane Maloney (Carlin) nos muros do circuito, Maini saltou para a liderança da folha de tempos até final. Ainda houve uma nova suspensão da sessão, dessa vez por causa da paragem do carro de Roy Nissany em pista.

O teste concluiu a temporada de 2022 da Fórmula, com as equipas e os pilotos a definirem os seus objetivos para a próxima época. O paddock da fórmula de acesso à F1 voltará a reunir-se para os testes de pré-época de 2023 no Circuito Internacional do Bahrain, nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro.