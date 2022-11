Fórmula 2: Verschoor e Hauger lideram primeiro dia de testes em Yas Marina | AutoSport

Richard Verschoor, ao volante do carro da Van Amersfoort Racing, foi o piloto mais rápido no dia inaugural dos testes pós-temporada da Fórmula 2 no Circuito Yas Marina. O piloto neerlandês bateu a dupla da Prema Racing, Frederik Vesti e Oliver Bearman, estabelecendo o tempo em 1:36.395s.

Na sessão da manhã, foi Dennis Hauger, no carro da sua nova equipa MP Motorsport, o mais rápido (1:36.821s), e continuou competitivo durante toda a tarde.

Beneficiando das temperaturas mais baixas da pista, à medida que a sessão da tarde se aproximava do fim, Verschoor fez uma série de voltas a melhorar os seus tempos e terminou o dia 0,003s mais rápido do que Vesti.

Os trabalhos durante a manhã tiveram de ser interrompidos por três vezes, com a sessão parado sob bandeiras vermelhas, depois de Enzo

Fittipaldi (Carlin) e Kush Maini (Campos Racing) pararam em pista em incidentes separados, mas ambos foram capazes de continuar os seus programas mais tarde. Brad Benavides, a testar pela Charouz Racing System, bateu nas proteções do circuito e não voltou a sair para a pista no segmento da manhã.

Hauger, com o registo de 1:36.821s, foi imbatível até à bandeira axadrezada, enquanto Jack Doohan (Virtuosi Racing) terminou no segundo posto da tabela de tempos, apenas a 0,085s do mais rápido, enquanto Verschoor completou os 3 primeiros.

À tarde, as temperaturas mais baixas permitiram melhorias dos tempos comparativamente à sessão da manhã. Ainda na primeira hora, Roman Staněk (Trident) ficou parado em pista e obrigou à suspensão da sessão, sendo ainda interrompida novamente quando faltavam 47 minutos para o seu final, quando Jak

Crawford (Hitech Grand Prix), fez um pião e bateu nas barreiras na curva 2. Regressando às condições da bandeira verde com pouco menos de meia hora para o fim, os melhores tempos foram batidos.

Nos últimos 10 minutos, o tempo de Hauger foi batido por Verschoor, que estabeleceu o registo de 1:36.395s.

Os testes serão retomados às 5h00, hora em Portugal continental, na quinta-feira. Verschoor passará a pilotar o carro nº 25 da Van Amersfoort Racing, enquanto Juan Manuel Correa o faz no carro #24.

Sessão da manhã:

POS. Piloto Equipa Tempo Voltas 1 Dennis Hauger MP Motorsport 1:36.821 28 2 Jack Doohan Virtuosi Racing 1:36.906 41 3 Richard Verschoor Van Amersfoort Racing 1:36.924 28 4 Amaury Cordeel Virtuosi Racing 1:36.941 36 5 Victor Martins ART Grand Prix 1:36.987 36 6 Enzo Fittipaldi Carlin 1:36.997 29 7 Roman Stanek Trident 1:47.018 25 8 Ayumu Iwasa DAMS 1:37.159 22 9 Frederik Vesti PREMA Racing 1:37.225 33 10 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:37.264 32 11 Clément Novalak Trident 1:37.361 22 12 Jehan Daruvala MP Motorsport 1:37.371 29 13 Roy Nissany Charouz Racing 1:37.605 32 14 Arthur Leclerc DAMS 1:37.619 33 15 Zane Maloney Carlin 1:37.678 30 16 Oliver Bearman PREMA Racing 1:37.730 33 17 Ralph Boschung Campos Racing 1:37.820 28 18 Kush Maini Campos Racing 1:37.982 20 19 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1:38.160 32 20 Brad Benavides Charouz Racing System 1:38.893 20 21 Isack Hadjar Hitech Grand Prix 1:39.275 8 22 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:39.694 25

Sessão da tarde: