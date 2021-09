FÓRMULA 2: TICKTUM LIDERA POURCHAIRE NOS PRIMEIROS TREINOS EM MONZA | AutoSport

Dan Ticktum, da Carlin, foi o homem mais rápido nos Treinos Livres no regresso da F2 às pistas, depois de quase dois meses de paragem.

Liam Lawson fixou o tempo de referência em 1:34.363s e Ticktum, faltando 30 minutos para o final da sessão, passou para o topo da folha de tempos, com a volta em 1:33.042s, à frente de Pourchaire e Daruvala.

Foi necessário a ativação do Virtual Safety Car com apenas 11 minutos de treino, para o carro de Roy Nissany ser retirado de pista. A sessão foi retomada com apenas cinco minutos para o fim, embora a maioria dos pilotos estivesse mais concentrada na recolha de dados do que na definição de tempos de volta.

Os três primeiros permaneceram inalterados, enquanto o líder do campeonato, Oscar Piastri fechou os cinco primeiros à frente de David Beckmann.

A qualificação realiza-se às 15.50h