Fórmula 2: Théo Pourchaire concentrado em vencer campeonato com um olho posto na F1 | AutoSport

Théo Pourchaire é piloto júnior da Sauber e lidera o campeonato FIA de Fórmula 2. O piloto francês tem como objetivo suceder a Felipe Drugovich como campeão da competição que serve de antecâmara à Fórmula 1, sabendo que isso pode abrir a porta à sua entrada na categoria rainha do automobilismo.

Pourchaire, que defende as cores da ART Grand Prix na F2, passou para a liderança do campeonato na última ronda antes das férias de verão, aproveitando que o seu rival mais próximo, Frederik Vesti da PREMA Racing, ficou fora da corrida principal ainda antes desta começar. O francês recuperou o primeiro lugar do campeonato depois do seu nono pódio da época.Théo Pourchaire considera que a sua terceira temporada na Fórmula 2 “ajuda o meu futuro, até as equipas de Fórmula 1 estão de olho em mim. É claro que é a minha terceira época na F2, mas ainda só tenho 19 anos. Farei [entretanto completou 20 anos no dia 20 de agosto] 20 anos em agosto, o que faz de mim o sétimo mais jovem da grelha”.

Citado pela publicação Nextgen-Auto, o piloto francês diz não ter “tanta experiência como outros pilotos que fizeram três épocas na F2. Este ano sinto-me bem no carro e continuo a melhorar, continuo a melhorar com a ART Grand Prix e com a Alfa Romeo F1 como piloto de reserva. Aprendi muito com eles, e isso é bom. Como já disse, só há bons pilotos aqui [na F2] e muitos deles merecem conduzir na F1”.

Apesar de ser ainda novo, Pourchaire quer manter-se “concentrado e trabalhar bastante” para atingir os seus objetivos na Fórmula 2, porque tem adversários muito fortes.