Fórmula 2: Terceira época para Théo Pourchaire na ART GP | AutoSport

ART Grand Prix mantém Théo Pourchaire como piloto da equipa em 2022, anunciando que o jovem piloto da academia da Sauber passa a terceira temporada com a equipa. O vice-campeão da Fórmula 3 de 2020 fez a sua estreia na Fórmula 2 com ART na última temporada, terminando em quinto lugar com 140 pontos.

Visto como um potencial piloto da Alfa Romeo na Fórmula 1 a médio prazo, Pourchaire tornou-se o polesitter mais jovem da F2 e o vencedor da corrida mais jovem da última temporada, no Mónaco.

Pourchaire é piloto da academia da Sauber desde 2019 e fez a sua estreia na Fórmula 1 num teste privado no Hungaroring em agosto de 2021, aos comandos do Alfa Romeo C38 de 2019.