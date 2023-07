Fórmula 2, Spa-Francorchamps: Prema Racing ‘reserva’ primeira fila da grelha de partida | AutoSport

A Prema Racing colocou os seus dois pilotos na primeira fila da frente da grelha de partida para a corrida principal da Fórmula 2 em Spa-Francorchamps, numa sessão marcada pela chuva que caiu e que que ficou definida em poucos minutos, uma vez que não existiam condições para que algum piloto fosse capaz de melhorar o seu tempo até ao final.

Oliver Bearman levou vantagem sobre Frederik Vesti para conquistar a sua terceira pole position na sua temporada de estreia na F2, com o tempo de 2:05.736s. Victor Martins (ART Grand Prix) foi o terceiro mais rápido.

Começando a sessão com pista seca e com a previsão de chuva forte, o pelotão saiu das boxes o mais rapidamente possível. Antes que alguém pudesse completar uma volta cronometrada, a bandeira vermelha foi mostrada, depois dee Joshua Mason ter ficado preso na caixa de gravilha na curva 9.

Foi uma corrida contra o tempo e assim que a sessão passou à condição de bandeira verde, Kush Maini optou por apostar nos pneus slicks. Tendo sido aconselhado pela sua equipa a terminar todas as voltas possíveis, Vesti registou o tempo de 2:06.199s. O seu colega de equipa, que estava mais atrás, aproveitou ao máximo, sendo o mais rápido por 0,463s. A dupla da Prema Racing estava no lugar certo à hora certa quando a chuva começou a cair com mais intensidade no setor 3, deixando os que vinham atrás com pouca esperança de bater a volta de Bearman.

Ao marcar dois primeiros setores a roxo na sua volta seguinte, Bearman continuou a ser mais rápido. No entanto, com condições mais difíceis no terceiro, o trabalho do piloto da Ferrari Academy estava feito.

O pelotão dirigiu-se para as boxes para aguardar os últimos 20 minutos de corrida, quando o esperado aguaceiro chegou a sério.

Jehan Daruvala parte do primeiro lugar da grelha na corrida Sprint.

Foto: Formula Motorsport Limited