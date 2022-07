Fórmula 2, Silverstone: Logan Sargeant e Jack Doohan dividem triunfos | AutoSport

Logan Sargeant e Jack Doohan venceram as duas corridas da ronda de Silverstone do campeonato FIA de Fórmula 2.

Jack Doohan (Virtuosi Racing) esteve numa classe à parte na pista que começou húmida passando a secar conforme o decorrer da corrida de sprint de sábado que começou com o Safety Car a liderar o pelotão por duas voltas. O piloto australiano foi quem se sentiu mais confortável nessas condições difíceis e assumiu rapidamente a liderança. Ayumu Iwasa (DAMS) foi outro piloto que se sentiu bem naquelas condições ao subir da sexta posição na grelha para desafiar Doohan com um ataque nas voltas finais. Chegou a estar a um segundo do vencedor da prova, mas ficou sem argumentos para o conseguir ultrapassar.

Enzo Fittipaldi (Charouz Racing System) conquistou o segundo pódio da temporada da Fórmula 2 na frente de Théo Pourchaire (ART Grand Prix) e do líder do campeonato Felipe Drugovich (MP Motorsport).

Forte durante todo o fim de semana esteve Logan Sargeant (Carlin) que venceu a corrida principal em Silverstone, controlando o ritmo e recusando-se a perder a calma apesar de ter sido pressionado no final da prova por Théo Pourchaire. Foi a sua primeira vitória na Fórmula 2 e tornou-se no primeiro piloto americano a subir à posição mais alta do pódio na história do campeonato..

Pourchaire voltou a poder estar na luta pelo título com o segundo lugar conquistado em Silverstone, enquanto Liam Lawson deu à Carlin mais um motivo para celebrar, garantindo um duplo pódio para a equipa com o seu terceiro posto.

Felipe Drugovich levou a melhor sobre Frederik Vesti (ART Grand Prix) na última volta para subir ao quarto lugar.

Classificação corrida 1:

Pos Piloto Equipa Dif. 1 Jack Doohan Virtuosi 40:42.488s 2 Ayumu Iwasa DAMS +0.932s 3 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System +16.722s 4 Theo Pourchaire ART Grand Prix +17.888s 5 Felipe Drugovich MP Motorsport +21.717s 6 Frederik Vesti ART Grand Prix +26.830s 7 Logan Sargeant Carlin +28.284s 8 Jehan Daruvala Prema +36.291s 9 Marcus Armstrong Hitech GP +38.699s 10 Richard Verschoor Trident +43.770s 11 Jake Hughes Van Amersfoort Racing +44.611s 12 Juri Vips Hitech GP +48.113s 13 Clement Novalak MP Motorsport +49.448s 14 Roy Nissany DAMS +54.509s 15 Dennis Hauger Prema +55.235s 16 David Beckmann Van Amersfoort Racing +58.703s 17 Olli Caldwell Campos Racing +1:06.077s 18 Calan Williams Trident +1:06.411s 19 Cem Bolukbasi Charouz Racing System +1:21.711s 20 Liam Lawson Carlin +1:35.025s

Classificação corrida 2: