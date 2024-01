Fórmula 2: Shakedown positivo do carro de 2024 | AutoSport

As equipas do campeonato FIA de Fórmula 2 estiveram ontem a primeira experiência com o novo monolugar que entra em ação a partir da temporada de 2024. O objetivo do shakedown no Circuito de Barcelona-Catalunha foi aferir a fiabilidade, proporcionando ao mesmo tempo, algum tempo de pista aos pilotos e recolha de dados às equipas.

Foi utilizado apenas um carro por equipa com os 20 pilotos confirmados para a época de 2024 a completarem alguns quilómetros durante as seis horas da sessão.

A Van Amersfoort Racing foi a primeira a entrar na pista às com Enzo Fittipaldi ao volante com pneus duros da Pirelli. Seguiu-se o resto do pelotão, com Kush Maini da Invicta Racing a ser o primeiro a completar uma volta nos primeiros 30 minutos da sessão da manhã.

Até à pausa do almoço foram completadas 286 voltas, somando 1330 quilómetros com a Invicta Racing a ser a equipa que fez mais quilómetros.

A pista reabriu de tarde com condições mais quentes. Juan Manuel Correa, da DAMS Lucas Oil foi o primeiro a sair para a pista. Quando terminou o shakedown, as equipas tinham completado 363 voltas durante a tarde. Andrea Kimi Antonelli, da PREMA Racing, foi o piloto com mais voltas realizadas (53). No total, as equipas completaram 649 voltas, totalizando 3018 km.

O diretor técnico da Fórmula 2, Pierre-Alain Michot explicou que “o objetivo deste shakedown foi as equipas perceberem como funciona o novo carro e para se certificarem de que todos os sistemas se comportam em conjunto. Estamos bastante satisfeitos com o andamento conseguido hoje. As equipas conseguiram completar muitos quilómetros, o que é um bom primeiro passo”. O responsável salientou o facto de não ter havido “bandeiras vermelhas, o que significa que todos os carros tiveram o desempenho esperado, enquanto as equipas estão a aprender a trabalhar com esta nova máquina”.

O próximo passo para o novo monolugar serão os três dias de testes de pré-temporada no Barém, com todos os 22 carros, antes da corrida de abertura de 2024.

Fotos: Formula Motorsport Limited