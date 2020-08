Fórmula 2: Sean Gelael de fora mês e meio

Depois da lesão que sofreu em Barcelona, na Fórmula 2, o piloto indonésio Sean Gelael anunciou nas redes sociais que estará fora de pista pelo menos mês e meio. O piloto da DAMS foi levado para o hospital depois de um incidente com Jack Aitken na última volta da primeira corrida de F2 em Barcelona. O seu monolugar levantou voo, antes de bater no chão com força e o piloto ficou com uma pequena fratura numa vértebra, algo que foi detetado nos exames que fez no hospital. A sua convalescença vai forçá-lo a falhar os últimos quatro eventos anunciados da Fórmula 2. Provavelmente, a época terminou para Gelael: “Estou de volta a casa em Jacarta por causa da lesão. Vou sentir falta das corridas. Tem sido uma época muito difícil até agora”, escreveu o piloto nas redes sociais, na sequência duma época em que só somou três pontos.