Fórmula 2, Sakhir: Théo Pourchaire domina qualificação | AutoSport

Théo Pourchaire (ART Grand Prix) começou bem a temporada de 2023 da Fórmula 2, dominando a sessão de qualificação e conquistando a pole position por 0,7s sobre o seu companheiro de equipa Victor Martins. A dupla da ART Grand Prix continuou na qualificação aquilo que tinha começado no treino e reservou a fila da frente da grelha de partida para a corrida principal de domingo.

Ralph Boschung (Campos Racing) foi o primeiro piloto a estabelecer um tempo de referência, mas logo batido por Pourchaire que passou a liderar a tabela de tempos.

Nas segundas tentativas de voltas rápidas, Arthur Leclerc (DAMS) subiu a terceiro, apenas até Martins ter melhorado o seu anterior registo, deixando Boschung entre os dois pilotos da ART.

Num último esforço, Pourchaire completou a sua volta rápida com nove décimos de segundo de diferença para qualquer outro piloto, tendo Martins conseguido alcançar o segundo lugar da grelha, enquanto Boschung arranca para a corrida de Sprint na frente do pelotão, tendo conseguido o 10º tempo da sessão.

A Corrida de Sprint de sábado está agendada para as 13h15.

Foto: Formula Motorsport Limited