Fórmula 2: Rui Duarte é o novo diretor de corrida | AutoSport

O português Rui Duarte é o novo diretor de corrida da Fórmula 2, segundo a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) anunciou hoje. A nomeação de Rui Duarte surge depois de Eduardo Freitas se tornar um dos novos diretores de corrida da Fórmula 1, sendo um sinal de prestigio para o nosso país e que comprova a qualidade que existe em Portugal, dentro e fora de pista.

Pode ler-se no comunicado da FPAK: “Depois de Eduardo Freitas ter sido anunciado como Diretor de Corrida da Fórmula 1, agora é a vez de Rui Marques, também funcionário da FPAK, ser nomeado como Diretor de Corrida da Fórmula 2, antecâmara da F1. Duas nomeações que nos enchem de orgulho e que dignificam em muito a qualidade dos Oficias de Prova que temos em Portugal”.

O calendário de 2022 da Fórmula 2 é composto por14 rondas, todos os eventos de apoio do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da FIA. Cada ronda terá duas corridas, o que significa que haverá um total de 28 corridas de F2 em 2022, tornando-o no maior calendário desde o lançamento do Campeonato, em 2017.