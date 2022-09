Fórmula 2, Países Baixos: Segunda pole consecutiva de Felipe Drugovich | AutoSport

Felipe Drugovich (MP Motorsport) consolidou a sua liderança no campeonato de pilotos de Fórmula 2 depois de conquistar a sua segunda pole position consecutiva, mais de dois décimos de segundo à frente de Jack Doohan (Virtuosi Racing) e Logan Sargeant (Carlin).

Felipe Drugovich estabeleceu o tempo inicial em 1:21.915s até que o homem mais rápido do primeiro treino, Doohan passou a liderar a tabela de tempos. Dennis Hauger (PREMA Racing) subiu ao terceiro posto, enquanto Théo Pourchaire (ART Grand Prix) fechava os quatro primeiros e únicos pilotos dentro do segundo 21.

O forte início de qualificação de Pourchaire foi ‘sol de pouca dura’. O piloto francês e adversário direto de Drugovich no campeonato bateu na curva 3, obrigando a bandeiras vermelhas.

Após o recomeço da sessão, Ayumu Iwasa (DAMS) subiu a segundo, enquanto Sargeant foi o terceiro mais rápido. Doohan entretanto tinha aumentado a sua vantagem para 0,353s claro, com o registo de 1:21.487s.

Nas últimas tentativas, o pelotão não conseguiu evitar que Drugovich ficasse com a pole provisória por 0,528s, estabelecendo o tempo de 1:20.713s.

A tentativa seguinte de Doohan foi boa, mas não o suficiente para deter o líder do campeonato. Reduziu para metade a distância para o piloto da MP Motorsport para ser o segundo mais rápido. Richard Verschoor (Trident) subiu ao quarto lugar antes da segunda bandeira vermelha com menos de quatro minutos para o fim. Foi Jehan Daruvala (PREMA Racing) que ficou preso na gravilha. Com poucos minutos para o final da sessão, quando as bandeiras verdes voltaram a abrir as hostilidades, ninguém conseguiu bater o tempo de Drugovich e o seu companheiro de equipa, Clement Novalak fechou o top 10 e sairá da pole position para a corrida sprint de amanhã.

Pos Piloto Equipa Tempo Dif. Voltas 1 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:20.713s 13 2 Jack Doohan Virtuosi 1:20.939s +0.226s 10 3 Logan Sargeant Carlin 1:21.241s +0.528s 12 4 Richard Verschoor Trident 1:21.242s +0.529s 13 5 Ayumu Iwasa DAMS 1:21.243s +0.530s 12 6 Liam Lawson Carlin 1:21.281s +0.568s 12 7 Dennis Hauger Prema 1:21.347s +0.634s 11 8 Juri Vips Hitech GP 1:21.443s +0.730s 11 9 Marcus Armstrong Hitech GP 1:21.454s +0.741s 11 10 Clement Novalak MP Motorsport 1:21.559s +0.846s 14 11 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:21.580s +0.867s 13 12 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:21.619s +0.906s 12 13 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:21.733s +1.020s 12 14 Roy Nissany DAMS 1:21.738s +1.025s 14 15 Marino Sato Virtuosi 1:21.923s +1.210s 13 16 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1:21.984s +1.271s 4 17 Jehan Daruvala Prema 1:22.007s +1.294s 11 18 David Beckmann Van Amersfoort Racing 1:22.075s +1.362s 12 19 Olli Caldwell Campos Racing 1:22.084s +1.371s 11 20 Calan Williams Trident 1:22.122s +1.409s 14 21 Ralph Boschung Campos Racing 1:22.399s +1.686s 11 22 Tatiana Calderon Charouz Racing System 1:23.113s +2.400s 12

Foto: Fórmula 2