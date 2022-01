Fórmula 2: Oscar Piastro excedeu expectativas | AutoSport

O plano para o agora campeão de 2021 do FIA Fórmula 2, Oscar Piastri, era passar dois anos no campeonato júnior, mas segundo o responsável da PREMA Racing, René Rosin, o plano foi alterado, tal a qualidade do australiano.

Piastri tornou-se o terceiro rookie a ser coroado campeão da F2, juntando-se a um clube exclusivo onde se incluem Charles Leclerc e George Russell. Foi o terceiro título consecutivo do piloto de 20 anos e Rosin explicou em entrevista ao website da F2, que percebeu que não estaria na disciplina por muito tempo.

“Era sempre um plano de dois anos, mas após algumas rondas, soubemos que ele estava pronto. Nunca entra em pânico, nunca se preocupa, ouve sempre o que as pessoas lhe dizem para fazer, e tenta adaptar-se o melhor possível. É muito calmo, tecnicamente muito dedicado e um tipo espantoso com quem trabalhar”, disse Rosin. “Estávamos à espera que fosse um dos primeiros classificados, mas talvez não lutasse pelo campeonato. Teve uma temporada espantosa. Adaptou-se muito rapidamente ao carro logo após o primeiro teste que fizemos”.

Rosin diz que Piastri deu em 2021 um passo em frente em algumas áreas técnicas e fora de pista também.

“Este ano deu mais um passo em frente, tanto em pista como na sua auto-confiança. As suas qualificações foram muito, muito impressionantes, conquistar cinco pole positions consecutivas é notável e algo pelo qual o felicitamos”.