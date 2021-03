Fórmula 2: Oscar Piastri vence ‘Sprint Race’ com ultrapassagem na última volta

O ‘rookie’ Oscar Piastri (Prema Racing) ganhou a primeira (e bastante animada) Sprint Race da temporada de Fórmula 2, depois duma grande luta com Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi Racing) que foi o segundo classificado na frente de Jehan Daruvala (Carlin).

A corrida começou com Jüri Vips (Hitech Grand Prix) a arrancar da pole position, na frente de Lirim Zendeli (MP Motorsport) e Dan Ticktum (Carlin), mas este último abandonaria cedo, depois dum incidente na primeira curva, com Robert Swwartzman (Prema Racing), com os dois pilotos a não evitar um toque quando percorriam a curva dois.

Este incidente deu início ao primeiro período de Safety Car. Guanyu Zhou viu-se promovido à terceira posição, e ultrapassou Lirim Zendeli (MP Motorsport) no recomeço da corrida.

Na volta 5, depois duma luta acesa com Juri Vips (Hitech Grand Prix), Zhou acabaria por ascender à liderança da corrida. A luta pela terceira posição passou a ser disputada entre Liam Lawson (Hitech Grand Prix) e Filipe Drugovich (UNI-Virtuosi Racing), que partiu de décimo sexto. Lirim Zendeli acabaria por ver a sua corrida arruinada por Christian Lundgaard (ART Grand Prix), que furou um dos pneus do seu monolugar, e obrigou Zendeli a fazer uma paragem nas boxes. Lundgaard receberia uma penalização de 10 segundos pelo incidente.

Na volta 15 a luta pelo terceiro lugar aqueceu, entre Lawson, Drugovich e Lundgaard, acabando com uma dupla ultrapassagem de Lundgaard (de quinto para terceiro), e um toque entre Drugovich e Lawson, que acabaria com a corrida deste último, iniciando um segundo período de Safety Car.

Pouco depois, novo período de Safety Car, mas desta feita, virtual, depois do carro de Alessio Deledda (HWA Racelab) avariar no início da 20ª volta da corrida. No recomeço, o motor do monolugar de Juri Vips teve uma perda de potência, o que promoveu Oscar Piastri ao segundo lugar, e Christian Lundgaard para terceiro (provisória pois tinha 10s de penalização para cumprir).

Nas últimas duas voltas da corrida assistiu-se a uma luta fantástica pela liderança, entre Zhou, Piastri e Lundgaard, com o italiano a sair vitorioso. Com a penalização de Lundgaard, Jehan Daruvala ficou com o derradeiro lugar do pódio.

Por Rodrigo Almeida