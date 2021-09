Fórmula 2: Oscar Piastri levou a melhor sobre Guanyu Zhou | AutoSport

Oscar Piastri venceu a corrida principal do fim de semana da Fórmula 2, tendo como companhia no pódio, Guanyu Zhou e Dan Ticktum, que está sob investigação por não ter cumprido as instruções da direção de prova, quanto à direção a tomar na escapatória da segunda chicane. Ticktum fez uma boa corrida de recuperação, juntamente com uma bela estratégia da Carlin, que lhe deu o acesso ao pódio.

O campeonato está ao rubro e os dois primeiros classificados terminaram a corrida atrás um do outro. Pode parecer que Piastri saiu da pole e terminou no primeiro posto, mas a corrida teve bem mais história.

Piastri saiu da pole e aguentou o adversário direto no campeonato atrás de si, mas na saída da segunda curva Lesmo, o piloto brasileiro Guilherme Samaia, perdeu o controlo do carro e bateu nas proteções do circuito, tendo que entrar o Safety Car para ser possível a retirada do monolugar.

Na volta 5, o SC saiu de pista e deixou os dois pilotos da frente lutarem pela posição de líder, com vantagem para Piastri que ficava sob muita pressão de Zhou. Esta luta durou pouco, já que na volta 8 houve novo período de SC, depois do estónio Jüri Vips ficar parado na saída da segunda chicane com problemas no carro da Hitech GP. Por muito pouco, Ticktum não bateu na traseira do carro de Vips. Com o SC em pista, a maioria dos pilotos fez a sua paragem obrigatória, ficando apenas Ticktum, Marino Sato, Christian Lundgaard, Marcus Armstrong e Alessio Deledda em pista.

Depois do Safety Car saiu de pista, Ticktum liderava o mini pelotão de pilotos que não tinham parado e Piastri estava no 6º posto, a liderar todos os outros pilotos. Nas paragens, Liam Lawson, que era 3º antes das paragens, tinha perdido a posição para Jehan Daruvala e era 9º. O piloto indiano vinha com intenção de fazer melhor que apenas passar Lawson, mas em busca da posição de Zhou, os dois tocaram-se na segunda chicane, com o piloto chinês da UNi-Virtuosi a sair em frente na escapatória, sem perder o lugar atrás de Piastri.

Com menos de 10 voltas para o fim, Ticktum, Lundgaard e Armstrong ainda não tinham parado nas boxes, mas com a diferença que apenas Ticktum estava na frente da corrida, enquanto os outros dois pilotos já tinham sido ultrapassados por Piastri e Zhou. Era uma jogada de risco da Carlin, já que era notória esperar novo período de SC para fazer parar o seu carro e assim, não perder tantas posições.

Até que as preces da equipa e do pilotos foram ouvidas e depois de um problema no carro de Lawson, que ficou parado junto à saída do pitlane, o SC entrou de novo em pista. Ticktum parou e foram montados pneus macios no carro da Carlin. O piloto tinha pneus muito mais frescos que o restante pelotão e saiu na 11ª posição.

À volta 25, o SC saiu e as lutas recomeçaram. Piastri estava novamente na liderança, seguido de Zhou e Théo Pourchaire, enquanto mais atrás Ticktum começou a sua recuperação, não sem antes ter um susto: depois de ter sido tocado na traseira do carro, na travagem para a segunda chicane, o piloto seguiu pela escapatória, mas sem seguir as indicações da direção de prova. Foi este o episódio que o colocou sob investigação dos comissários.

Enquanto Piastri conseguia manter Zhou atrás de si, Ticktum chegou ao terceiro posto, no mesmo momento que foi preciso colocar a corrida atrás do SC, de novo. Desta vez, devido a um acidente entre David Beckmann e Bent Viscaal. Apenas com essa volta para o fim, a corrida terminou atrás do SC de Bernd Mayländer, com Piastri a levar a melhor sobre Zhou.