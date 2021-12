Fórmula 2: Oscar Piastri e Guanyu Zhou na luta pelo título | AutoSport

Não é só a Fórmula 1 que vai entrar na sua fase decisiva. Também a Fórmula 2 tem ainda duas rondas pela frente, com Oscar Piastri bem encaminhado para o título.

Oscar Piastri e Guanyu Zhou já resolveram os seus futuros na Fórmula 1, o primeiro ‘reserva’ da Alpine em 2022 e o piloto chinês a ser promovido a um lugar a tempo inteiro na Alfa Romeo para 2022 com a saída de Antonio Giovinazzi. Mas a dupla ainda está a lutar pelo título da Fórmula 2, que permanece em aberto.

Oscar Piastri (PREMA Racing) é 1° tem 178 pontos, está no bom caminho para um terceiro título seguido, agora na F2, depois dos títulos da Fórmula 3 de 2020 e da Fórmula Renault Eurocup de 2019.

No segundo lugar está Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi), tem 142 pontos, e sendo verdade que ainda pode suplantar Piastri, os 36 pontos que tem de atraso não deixam muita probabilidades para que isso suceda. Veja a lista completa.