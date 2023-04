Fórmula 2: Oliver Bearman esteve imbatível em Baku | AutoSport

Oliver Bearman somou a vitória na corrida principal em Baku ao triunfo obtido no sprint de de sábado. O piloto da Prema Racing controlou os acontecimentos e geriu a

a diferença para os adversários atrás, depois de ter perdido a liderança por breves instantes no início da corrida.

Enzo Fittipaldi assegurou a sua primeira subida ao pódio em 2023 no segundo lugar, depois de ultrapassar Théo Pourchaire na fase final da prova.

Bearman manteve a liderança depois de arrancar da pole position, com Fittipaldi e Pourchaire logo atrás, mas o destaque na primeira volta foi para Victor Martins que subiu três lugares na classificação ainda na curva 2.

Na segunda volta e aproveitando o cone de aspiração, Pourchaire pressionou o piloto brasileiro que seguia à sua frente no segundo lugar e selou a manobra com a assistência do DRS na curva 3. Uma volta mais tarde e novamente com DRS, Pourchaire subiu para a liderança, ultrapassando Bearman. Os papéis inverteram-se na volta 4, respondendo o piloto da Prema na travagem para a curva 1, recuperando a liderança.

Depois das paragens nas boxes não terem causado qualquer alteração entre aqueles que já tinham efetuado a troca de pneus, o Safety Car Virtual foi ativado por breves instantes depois de Brad Benavides ter batido nas barreiras na curva 4. Logo após esse período, Bearman passou por alguns momentos difíceis durante a fase intermédia da corrida, quase batendo no muro da curva 15 durante algumas voltas, mas começava a aumentar a diferença para Pourchaire.

Duas voltas a um ritmo elevado, colocaram Fittipaldi mais perto do seu adversário direto e na volta 24 ultrapassou Pourchaire, alcançando na altura a quarta posição da classificação. Ayumu Iwasa finalmente fez a sua paragem obrigatória a quatro voltas do fim, devolvendo a liderança a Bearman, que sem pressão por parte de qualquer adversário, geriu o que faltava da prova para passar na linha no primeiro lugar. Fittipaldi resistiu à última investida de Pourchaire, terminando no segundo posto.

Após o final da corrida, Victor Martins seria desclassificado do quarto lugar na corrida principal por uma infração técnica.

Após esta ronda, Théo Pourchaire está na liderança do campeonato de pilotos com 65 pontos, seguido por Frederik Vesti com 62.

A Fórmula 2 tem um curto teste no Circuito de Barcelona-Catalunha de 10 a 12 de maio antes da ronda 5 em Imola, de 19 a 21 de maio.

Foto: Joe Portlock/Formula Motorsport Limited