Fórmula 2 no Qatar: Fornaroli líder à chegada a Lusail

Leonardo Fornaroli, piloto da Invicta Racing, mantém a liderança do Campeonato de Pilotos da Fórmula 2, com 188 pontos, na antevisão da ronda 13 no Circuito Internacional de Lusail. O italiano de 20 anos, estreante na categoria, enfrenta pressão de quatro rivais diretos numa dupla jornada decisiva para o título. Jak Crawford é segundo, com 169 pontos, enquanto Luke Browning e Richard Verschoor completam o pódio provisório, respetivamente com 161 e 151.​

Calendário e desafios técnicos em Lusail

O fim de semana arranca a 28 de novembro com Treinos Livres às 14:05 (hora local, GMT+3), seguidos da Qualificação às 19:10 sob os holofotes. No sábado, a Corrida Sprint (23 voltas, 124,365 km) parte às 19:20, com grelha invertida para os dez primeiros da qualificação. A Corrida Principal (32 voltas, 173,136 km), no domingo às 15:00, usa pneus Hard e Soft da Pirelli, num traçado de 5,419 km marcado por curvas de alta velocidade e ventos fortes.​

O recorde da pista pertence a Paul Aron (1:35.115 em 2024), com velocidade máxima registada de 310,6 km/h por Joshua Dürksen. Dino Beganovic, da Hitech TGR, alerta para a dificuldade em manter os pneus na qualificação e destaca a curva 1 como principal zona de ultrapassagem após a reta DRS. Pierre-Alain Michot, diretor técnico da FIA F2, sublinha a exigência aerodinâmica e o desgaste de pneus, com equipas a basearem-se em dados do ano passado.​

Estratégia de pneus e estatísticas chave

A gestão dos compostos Hard (carry-over de 2024) e Soft será crucial, com maior diferença entre eles a abrir opções táticas — embora o Soft não resista à totalidade da Sprint noturna. Em 2024, a estratégia vencedora na Principal foi Medium por sete voltas e Hard nas restantes, beneficiada por vários Safety Cars. Fornaroli destaca-se com média de 3,6 posições finais desde Spielberg e apenas duas corridas sem pontos; Crawford lidera com 108 voltas na frente. Nenhum piloto recuperou défice de pontos na derradeira ronda da história da F2.​

Invicta Racing domina as equipas com 269 pontos, seguida de Hitech TGR (257) e Campos Racing (221). A ronda de Lusail inicia o double-header, antes de Abu Dhabi, prometendo decisões no campeonato num circuito de elevação de 4,178 metros e offset de partida de -0,272 km.

FOTO F2/Formula Motorsport Limited