Fórmula 2 no Qatar: Fornaroli líder à chegada a Lusail
Leonardo Fornaroli, piloto da Invicta Racing, mantém a liderança do Campeonato de Pilotos da Fórmula 2, com 188 pontos, na antevisão da ronda 13 no Circuito Internacional de Lusail. O italiano de 20 anos, estreante na categoria, enfrenta pressão de quatro rivais diretos numa dupla jornada decisiva para o título. Jak Crawford é segundo, com 169 pontos, enquanto Luke Browning e Richard Verschoor completam o pódio provisório, respetivamente com 161 e 151.
Calendário e desafios técnicos em Lusail
O fim de semana arranca a 28 de novembro com Treinos Livres às 14:05 (hora local, GMT+3), seguidos da Qualificação às 19:10 sob os holofotes. No sábado, a Corrida Sprint (23 voltas, 124,365 km) parte às 19:20, com grelha invertida para os dez primeiros da qualificação. A Corrida Principal (32 voltas, 173,136 km), no domingo às 15:00, usa pneus Hard e Soft da Pirelli, num traçado de 5,419 km marcado por curvas de alta velocidade e ventos fortes.
O recorde da pista pertence a Paul Aron (1:35.115 em 2024), com velocidade máxima registada de 310,6 km/h por Joshua Dürksen. Dino Beganovic, da Hitech TGR, alerta para a dificuldade em manter os pneus na qualificação e destaca a curva 1 como principal zona de ultrapassagem após a reta DRS. Pierre-Alain Michot, diretor técnico da FIA F2, sublinha a exigência aerodinâmica e o desgaste de pneus, com equipas a basearem-se em dados do ano passado.
Estratégia de pneus e estatísticas chave
A gestão dos compostos Hard (carry-over de 2024) e Soft será crucial, com maior diferença entre eles a abrir opções táticas — embora o Soft não resista à totalidade da Sprint noturna. Em 2024, a estratégia vencedora na Principal foi Medium por sete voltas e Hard nas restantes, beneficiada por vários Safety Cars. Fornaroli destaca-se com média de 3,6 posições finais desde Spielberg e apenas duas corridas sem pontos; Crawford lidera com 108 voltas na frente. Nenhum piloto recuperou défice de pontos na derradeira ronda da história da F2.
Invicta Racing domina as equipas com 269 pontos, seguida de Hitech TGR (257) e Campos Racing (221). A ronda de Lusail inicia o double-header, antes de Abu Dhabi, prometendo decisões no campeonato num circuito de elevação de 4,178 metros e offset de partida de -0,272 km.
FOTO F2/Formula Motorsport Limited
