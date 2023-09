Fórmula 2, Monza: Trinfo de Oliver Bearman na corrida principal | AutoSport

Oliver Bearman venceu a corrida principal da Fórmula 2 em Monza, enquanto Théo Pourchaire aumentou a vantagem na classificação geral do campeonato da FIA.

Oliver Bearman sobreviveu ao caos em Monza para garantir a sua quarta vitória da época e dando à Prema Racing o segundo triunfo no seu evento caseiro, depois de Frederik Vesti ter feito o mesmo ontem.

A aposta de Ayumu Iwasa na estratégia alternativa deu frutos, com o piloto da DAMS a subir 13 lugares e a conseguir o segundo posto final e a volta mais rápida. Théo Pourchaire deu um grande passo em direção ao título, com o terceiro lugar final.

Pourchaire teve o arranque perfeito para ultrapassar Bearman na curva 1 e manter a liderança. No entanto, o piloto júnior da Ferrari tirou partido do cone de aspiração antes da curva 4 e reivindicou o primeiro lugar, enquanto Victor Martins forçou a sua passagem por Roman Stanek para o terceiro posto atrás deles. O piloto checo estava na defensiva à saída da segunda chicane e, a caminho da curva 6, defendeu-se de Frederik Vesti. O piloto da Prema foi à relva, bateu nas barreiras e abandonou a corrida logo na primeira volta, enquanto o piloto da Trident recebeu mais tarde uma penalização de cinco segundos devido ao incidente.

O Safety Car regressou à pista pouco depois de ter saído, resultado da paragem de Arthur Leclerc, que ficou fora de prova. Os líderes foram obrigados a fazer as suas paragens obrigatórias, com Bearman a sair das boxes ainda à frente de Pourchaire.

Martins seguiu o seu colega de equipa para uma dupla paragem, mas perdeu para Kush Maini, Richard Verschoor, Jak Crawford e Dennis Hauger, regressando em 11º à pista. Jehan Daruvala assumiu a liderança na estratégia alternativa.

Na 12ª volta, Daruvala foi pressionado na curva 1, com Jack Doohan lado a lado com o adversário a tentar a manobra de ultrapassagem. Iwasa apanhou ambos de surpresa para assumir a liderança na curva 4, passando os dois pilotos numa só manobra.

Mais atrás, Zane Maloney foi tocado na reta principal por Roy Nissany e bateu nas barreiras, obrigando a novo período de Safety Car. Com detritos na reta, os carros foram chamados para passar pela via das boxes. Iwasa, Daruvala e Hadjar aproveitaram a oportunidade para fazer as suas paragens obrigatórias e mudar para supermacios, enquanto Doohan permaneceu com os médios com que começou.

Bearman recuperou a liderança à frente do australiano, depois de ter ultrapassado o júnior da Alpine momentos antes do Safety

Car. Daruvala regressou em quarto, atrás de Pourchaire, enquanto Iwasa caiu para 10º e Hadjar regressou em 12º. Bearman voltou a liderar confortavelmente na volta 16, enquanto Pourchaire ultrapassou Doohan para subir a segundo na volta 18. Martins teve problemas quando o seu DRS ficou preso e foi forçado a ir às boxes para para reparações no final da volta 20, mas não conseguiu fechar a asa, o que o colocou fora da corrida.

O toque entre Maini e Crawford na volta 23, originou novo Safety Car. Doohan aproveitou a oportunidade para fazer a sua paragem obrigatória, regressando em 10º com supermacios.

De volta à bandeira verde na volta 27, Bearman conseguiu manter a liderança. Iwasa tinha alcançado o terceiro depois das paragens nas boxes e ficou logo em segundo, passando Pourchaire na curva 1 no no reinício.

O contacto entre Crawford e Stanek deixou o primeiro fora da corrida com danos, sendo necessária a intervenção do Safety Car Virtual antes do Safety Car que levaria o pelotão até a bandeirada de xadrez.

Bearman conquistou a sua quarta vitória em 2023, à frente de Iwasa e Pourchaire. A penalização de Verschoor fê-lo cair de quarto para 12º. Enzo Fittipaldi herdou os 12 pontos do quarto posto e Dennis Hauger completou os cinco primeiros. Doohan terminou em sexto, à frente de Daruvala, Amaury Cordeel, Ralph Boschung e Roman Stanek, com o piloto da Trident a fechar os pontos.

Théo Pourchaire tem 25 pontos de vantagem sobre Frederik Vesti a caminho da última ronda da temporada de 2023. Com 39 pontos ainda em jogo, a discussão pelo título ainda não está fechada. O francês tem agora 191 pontos contra os 166 de Vesti.

Foto: Rudy Carezzevoli – Formula 1/Formula Motorsport Limited via Getty Images