Fórmula 2, Monza: Théo Pourchaire foi o mais rápido numa sessão de qualificação lamentável | AutoSport

A sessão de qualificação da ronda de Monza do Campeonato FIA de Fórmula 2 foi um triste espetáculo para quem a viu, com as equipas e pilotos a passarem mais tempo à espera para ver quem seria o primeiro em pista para entrarem em pista no seu cone de aspiração, tentando tirar partido disso. O problema foi que ninguém queria ser o primeiro. Uma cena lamentável e pouco digna para o automobilismo.

Do pouco que se fez em pista, Kush Maini foi o primeiro a registar um tempo na tabela, 12 minutos após o início da sessão. Na luta particular entre os dois pilotos candidatos ao título, Frederik Vesti foi o quinto mais rápido, estando vários lugares à frente do rival Pourchaire, caindo depois para oitavo.

Pourchaire melhorou o seu anterior registo e com 1:32.328s passou para a frente da tabela de tempos, enquanto Oliver Bearman foi o segundo mais rápido. Todos regressaram às boxes para substituir os pneus, mas Jak Crawford não chegou a iniciar a sua próxima tentativa, uma vez que teve um princípio de incêndio ainda no pitlane. Enquanto isso, em pista era uma confusão, uma vez que todos regressaram em grupo e não tiveram a oportunidade de melhorar os tempos anteriores. Ralph Boschung tentou sozinho marcar um tempo e alcançou o 10º mais rápido. Os restantes iam acelerando o seu ritmo quando o tempo da sessão ia terminando. Uma confusão tremenda, com alguns momentos mais perigosos em que os pilotos podiam ter batido, como nas travagens para as chicanes e para a parabólica.

Apesar de não ter melhorado o seu anterior tempo, Pourchaire garantiu a pole com uma vantagem de 0,159s sobre Bearman, enquanto Boschung conquistou o primeiro lugar da grelha de partida para a corrida sprint.

Foto: Sauber Motorsport