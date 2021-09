Fórmula 2, Monza: Oscar Piastri conquista pole por 0,051s | AutoSport

O líder do campeonato Oscar Piastri, tornou-se o primeiro piloto a repetir a pole position na época, terminando em primeiro lugar na qualificação da ronda italiana da Fórmula 2. Piastri ficou à frente de Guanyu Zhou e contabilizou mais quatro pontos à sua vantagem no título. O seu principal rival, Zhou, ficou a apenas a 0,051s da pole, mas teve de se contentar com o terceiro lugar, com Jehan Daruvala a reclamar o segundo posto, apenas a 0,016s de Piastri.

Ralph Boschung (Campos Racing) foi o primeiro piloto que se colocou no topo da tabela de tempos, ao completar a volta em 1:32.609s. O líder do campeonato, Oscar Piastri (Prema Racing), que tinha conquistado a pole position em Silverstone, roubou o primeiro lugar a Boschung por dois décimos. Entretanto, o piloto mais rápido do treino da manhã, Dan Ticktum (Carlin), ficou em terceiro.

Depois de perder a liderança do campeonato para Piastri em Silverstone, Guanyu Zhou precisa de um grande fim de semana em Monza, mas o piloto da UNI-Virtuosi, quando faltavam 12 minutos para o fim da sessão, estava mais para trás no oitavo posto. Depois de ter trocado de pneus, Zhou conseguiu melhorar o tempo, subindo cinco lugares para terceiro, mas ainda não conseguiu desafiar Piastri, que tinha alcançado a pole provisória.

O piloto da UNI-Virtuosi conseguiu gerir os pneus e manter a pressão sobre os homens do topo da tabela, assinando uma volta melhor que o tempo de Piastri na altura. No entanto, o australiano estava alguns metros atrás e com melhor aspiração, bateu o tempo de Zhou por 0,051s, retomando a liderança da tabela de tempos.

Jehan Daruvala (Carlin) beneficiou também do cone de aspiração para melhorar o seu tempo e chegar ao segundo lugar e bater Zhou por 0,016s. Apenas 0,202s separaram os cinco primeiros, com Liam Lawson (Hitech GP) em quarto e Felipe Drugovich (UNI-Virtuosi Racing) em quinto. Entretanto, Boschung igualou o seu melhor resultado de qualificação com o sexto tempo, à frente de Pourchaire e Ticktum.

Terminando o 10º lugar na geral, David Beckmann (Charouz Racing System) começará à frente de Jüri Vips (Hitech GP) na corrida de sábado.