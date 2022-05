Fórmula 2, Mónaco: Primeira vitória de Dennis Hauger e Prema conquista o 1-2 | AutoSport

Dennis Hauger (Prema) venceu a corrida sprint da ronda monegasca do campeonato FIA de Fórmula 2. O piloto da Prema passou a liderar a corrida após o azar de Jake Hughes (Van Amersfoort Racing) ter ficado parado na grelha de partida. Jehan Daruvala (Prema) e Marcus Armstrong (Hitech GP) fecharam as posições do pódio, numa corrida para esquecer para o líder do campeonato, o brasileiro Felipe Drugovich (MP Motorsport).

O carro do polesitter Jake Hughes (Van Amersfoort Racing) desligou-se após o semáforo se apagar e o piloto ficou parado na grelha de partida, passando Dennis Hauger (Prema) a liderar seguido Jehan Daruvala (Prema) e Marcus Armstrong (Hitech GP).

Felipe Drugovich baixou para o 20º lugar com um furo num dos pneus do carro da MP Motorsport. A equipa aproveitou e como começava a chover, montou pneus de chuva no carro do brasileiro. Foi uma aposta arriscada que não funcionou devido a uma segunda paragem nas boxes nas voltas seguintes para trocar para os super macios. Drugovich foi penalizado em cinco segundos por excesso de velocidade no pitlane e seria obrigado a voltar a montar pneus de chuva, porque uma vez montado esse composto, o piloto tem que o levar até ao final da corrida. A confusão entre o piloto e a equipa voltou a repetir-se, depois de uma segunda penalização ser atribuída pelo mesmo motivo da anterior, com o piloto sem saber se a equipa queria que abandonasse ou apenas cumprisse o ‘stop&go’. A equipa questionou a direção de corrida e decidiu-se por retirar o carro a pensar na pole position da corrida principal.

As batalhas acumulam-se ao longo de todo o pelotão. O quarto classificado Enzo Fittipaldi (Charouz Racing System) estava a ser pressionado por Jüri Vips (Hitech GP), que levava consigo Theo Pourchaire (ART Grand Prix), Jack Doohan (Virtuosi) e Liam Lawson (Carlin).

Pouco depois o Safety Car foi chamado à pista, depois do acidente entre Ayumu Iwasa (DAMS) e Clement Novalak (MP Motorsport). O colega de equipa de Drugovich bateu nas proteções do circuito e ficou parado na zona de La Rascasse, sendo retirado pelos comissários de pista. O piloto da DAMS recebeu uma penalização de 10 segundos, sendo considerado culpado pelo incidente.

Depois da saída do SC de pista, Hauger impôs um ritmo alto e cimentou a liderança, deixando Daruvala para trás. O piloto norueguês chegou a ter 5 segundos de vantagem para o seu colega de equipa. Enquanto isso, Vips tentava aproximar-se de Fittipaldi pelo quarto lugar.

Na volta 20, Armstrong começa a colocar pressão sobre Daruvala pelo segundo lugar, possibilitando ao líder do pelotão aumentar a vantagem para os adversários.

Até não houve mais trocas de posições, mas o registo de volta mais rápida foi bastante discutido. Nesse particular, Doohan foi o mais forte.