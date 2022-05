Fórmula 2, Mónaco: O acidente aparatoso de Jake Hughes (vídeo) | AutoSport

Jake Hughes não ganhou para o susto na sessão de qualificação da ronda monegasca da Fórmula 2. O piloto da Van Amersfoort Racing bateu violentamente nas proteções do circuito após ter perdido parte da asa dianteira e ter levantado a frente do carro ao passar pelo corretor na zona da piscina.

O piloto está bem e felizmente o acidente resultou apenas na paragem da sessão de qualificação e em muito trabalho para a equipa. Hughes tem a pole position provisória para a corrida sprint da Fórmula 2, ao qualificar-se com o décimo tempo mais rápido.

A hefty hit for Jake Hughes after contact with the barrier and kerb 😩



Thankfully the @VARmotorsport driver was all OK 👍#MonacoGP #F2 pic.twitter.com/II7Qs1seVa