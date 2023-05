Fórmula 2, Mónaco: Ayumu Iwasa triunfa e lidera campeonato | AutoSport

Ayumu Iwasa (DAMS) voltou à luta pelo campeonato FIA de Fórmula 2 com a vitória na corrida sprint no Mónaco. O piloto da DAMS herdou a liderança da corrida logo no início e nunca mais deixou o posto, gerindo duas entradas do Safety Car para vencer por mais de seis segundos de vantagem. Jehan Daruvala (MP Motorsport) acompanhou o piloto da DAMS ao longo das 30 voltas da corrida, mas não conseguiu chegar à vitória, enquanto Jak Crawford (Hitech Pulse-Eight) aguentou Richard Verschoor (Van Amersfoort Racing) na luta pelo último lugar do pódio.

Isack Hadjar (Hitech Pulse-Eight) conseguiu o arranque de que precisava para manter a liderança na curva 1, à frente de Iwasa e Daruvala. Estava a ser uma volta de abertura limpa até à curva 10, quando Kush Maini (Campos Racing), que discutia a posição com Amaury Cordeel (Invicta Virtuosi Racing) foi tocado pelo carro de Clément Novalak (Trident) e perdeu o controlo do seu monolugar. O Virtual Safety Car foi acionado, enquanto Novalak recebeu mais tarde uma penalização de 10 segundos. A situação passou a Safety Car em pista para a retirada de alguns carros que foram apanhados neste incidente.

De volta à condição de bandeira verde na volta 6, Hadjar manteve a liderança, mas na curva 1, o piloto da Hitech Pulse Eight abrandou devido a um problema mecânico, entregando a liderança a Iwasa. O homem da DAMS rapidamente ficou com dois segundos de vantagem sobre Daruvala, após duas voltas na frente, enquanto Hadjar foi forçado a abandonar.

A meio da corrida, o piloto da MP Motorsport estava a uma curta distância do líder da corrida, a 0,7s e dentro do alcance do DRS. Depois de Enzo Fittipaldi (Rodin Carlin) ter ultrapassado Cordeel na volta 22 na curva 1 com assistência do DRS, o belga foi tocado pelo carro de Juan Manuel Correa (Van Amersfoort Racing), exigindo outro período de Safety Car.

Iwasa teve de defender o primeiro posto à entrada da volta 24, quando recomeçou a corrida. Abriu uma vantagem de três segundos no final dessa volta e seis segundos de vantagem à entrada para a última volta, o suficiente para triunfar pela terceira vez esta época. Daruvala manteve-se em segundo, à frente de Crawford, apesar dos esforços de Verschoor para o ultrapassar.

Zane Maloney (Rodin Carlin) terminou em quinto, à frente de Jack Doohan (Invicta Virtuosi Racing). Seguiu-se a dupla da ART Grand Prix nas posições finais de pontos, com Victor Martins à frente de Théo Pourchaire.

Pos Piloto Equipa Tempo/Dif. 1 Ayumu Iwasa DAMS 46:39.033s 2 Jehan Daruvala MP Motorsport +6.678s 3 Jak Crawford Hitech GP +8.335s 4 Richard Verschoor Van Amersfoort Racing +8.820s 5 Zane Maloney Rodin Carlin +10.978s 6 Jack Doohan Invicta Virtuosi Racing +14.635s 7 Victor Martins ART Grand Prix +15.389s 8 Theo Pourchaire ART Grand Prix +17.369s 9 Frederik Vesti Prema +18.411s 10 Enzo Fittipaldi Rodin Carlin +18.801s 11 Juan Manuel Correa Van Amersfoort Racing +19.303s 12 Brad Benavides PHM by Charouz +20.541s 13 Roman Stanek Trident +21.352s 14 Kush Maini Campos Racing +22.395s 15 Arthur Leclerc DAMS +22.962s 16 Dennis Hauger MP Motorsport +25.049s 17 Clement Novalak Trident +38.434s

