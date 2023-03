Fórmula 2, Melbourne: Ayumu Iwasa foi o mais rápido da qualificação à chuva | AutoSport

Ayumu Iwasa (DAMS) conquistou a sua terceira pole position na Fórmula 2 numa sessão de qualificação frenética em Melbourne. O piloto da DAMS conseguiu manter-se longe dos problemas no traçado encharcado do circuito de Albert Park para estabelecer o tempo final de 1:45.118s antes da sessão ser encurtada depois de um período de bandeira vermelha. Théo Pourchaire e Victor Martins, ambos pilotos da ART Grand Prix, vão arrancar o segundo e terceiro posto, respetivamente.

A juntar ao desafio de correr na pista australiana pela primeira, juntou-se a chuva que já tinha marcado presença, se bem que em menos quantidade, no treino livre da Fórmula 1.

A primeira bandeira vermelha da sessão aconteceu ainda nos primeiros cinco minutos. Oliver Bearman (PREMA Racing) fez um pião e bateu no muros entre as curvas 8 e 9,

enquanto Jak Crawford (Hitech Pulse-Eight) danificou a asa dianteira do seu carro. Após uma curta espera e com a chuva a abrandar, a sessão recomeçou e Jack Doohan (Invicta Virtuosi Racing) passou a liderar a tabela de tempos. A evolução da pista significava que os tempos estavam em constante mudança com

Isack Hadjar (Hitech Pulse-Eight) , Frederik Vesti (PREMA Racing) e Roman Stanek (Trident) a passarem pela liderança da tabela de tempos, antes que Doohan

respondesse com o tempo de 1:47.721s.

Entrando no segundo 46 pela primeira vez, Iwasa obteve então uma confortável vantagem de oito décimos sobre o

o resto do pelotão à medida que a sessão se aproximava do meio. Trocando os seus pneus de chuva por um novo jogo Hadjar e depois Martins baixaram os tempos para bater o de Doohan. Apesar da pista estar a secar, as condições permaneceram complicadas. Bearman, Arthur Leclerc (DAMS), Clément Novalak (Trident) e o líder do campeonato Ralph Boschung (Campos Racing) tiveram saídas de pista.

Faltando menos de quatro minutos, Pourchaire saltou para a frente. No entanto, Iwasa estabeleceu o registo em 1:45.118s, a seis décimos do restante pelotão e depois de Martins bater nas barreiras de proteção entre as curvas 5 e 6, voltando os comissários de pista a acenarem bandeiras vermelhas, a sessão não foi retomada, ficando a pole position para o piloto japonês da DAMS.

Na pole position para a corrida de Sprint da Fórmula 2 em Melbourne vai estar Dennis Hauger (MP Motorsport).

Pos Piloto Equipa Tempo/Dif. 1 Ayumu Iwasa DAMS 1:45.118s 2 Theo Pourchaire ART Grand Prix +0.614s 3 Victor Martins ART Grand Prix +0.618s 4 Isack Hadjar Hitech GP +0.919s 5 Zane Maloney Carlin +0.927s 6 Ollie Bearman Prema +0.940s 7 Arthur Leclerc Hitech GP +1.191s 8 Kush Maini Campos Racing +1.412s 9 Jak Crawford Hitech GP +1.569s 10 Dennis Hauger MP Motorsport +1.619s 11 Ralph Boschung Campos Racing +1.741s 12 Jehan Daruvala MP Motorsport +1.778s 13 Frederik Vesti Prema +1.781s 14 Roy Nissany PHM by Charouz +2.076s 15 Jack Doohan Virtuosi Racing +2.148s 16 Enzo Fittipaldi Carlin +2.149s 17 Roman Stanek Trident +2.352s 18 Richard Verschoor Van Amersfoort Racing +2.415s 19 Clement Novalak Trident +2.460s 20 Juan Manuel Correa Van Amersfoort Racing +2.871s 21 Amaury Cordeel Virtuosi Racing +2.871s 22 Brad Benavides PHM by Charouz +5.004s