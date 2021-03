Fórmula 2: Marcus Armstrong mais rápido esta manhã

Marcus Armstrong foi o mais rápido na manhã da última sessão de testes de pré-época da Fórmula 2 no Bahrein. O piloto da DAMS registou 1m42.173s, e bateu o colega neozelandês Liam Lawson (Hitech) no Circuito de Sakhir. As equipas e pilotos concentraram-se em grande parte nas simulações de qualificação de manhã, os dois primeiros da lista mantiveram-se inalterados nos 90 minutos finais, depois do estreante na F2 Liam Lawson ter passado para segundo. Juri Vips (Hitech) foi terceiro na frente de Guanyu Zhou (UNI Virtuosi).

Lirim Zendeli, da MP Motorsport, foi quinto apenas três milésimos mais rápido que Robert Shwartzman, da Prema Racing, com 0.186s a separar os seis primeiros. As equipas estarão de volta à ação ainda hoje para a sessão final do teste com a F2 a voltar no mesmo local para a abertura da época, nos dias 26-28 de março.

FOTO DAMS