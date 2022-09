Fórmula 2 mantém regra sobre campeões, apesar da insistência de Drugovich | AutoSport

O mais recente campeão da Fórmula 2 insistiu para que o promotor e a FIA alterassem a regra que não permite ao vencedor em título manter-se na competição. Felipe Drugovich foi coroado campeão da Fórmula 2 em Monza, ainda com uma jornada para se realizar até ao fim da época, e como aconteceu aos vencedores anteriores, não pode continuar nesta competição.

O piloto brasileiro tornou-se no primeiro membro do Programa de Desenvolvimento de Pilotos da Aston Martin, mas considera que a regra na Fórmula 2 devia ser abolida para pilotos que não tenham lugar na Fórmula 1.

“Na minha opinião, ou se é um campeão e já não pode ficar e tem de ser promovido à F1, ou pode ficar [na Fórmula 2]”, disse o brasileiro, citado pelo Racefans.net. “É mais ou menos como funciona no Moto 2 e no Moto 3. Penso que, antes de mais, o que precisa de mudar é quem ganhar o campeonato tem de ter a oportunidade na Fórmula 1”.

Bruno Michel, CEO da F2 e F3, diz discordar da opinião de Drugovich, considerando que “é uma pirâmide e que é preciso ter um sistema em que, a dada altura, ou [o piloto] passa para [a competição de] cima ou fica de fora”.

O responsável explicou ainda que a Fórmula 2 não é pensada como uma competição profissional onde os pilotos possam manter-se durante vários anos, passando a ter mais experiência do que os jovens que entram, o que faria que “lutassem contra pilotos que provavelmente não são melhores do que eles mas têm muito mais experiência, conhecem as pistas, conhecem o carro, conhecem as equipas, conhecem o que quer que seja”.

Michel insistiu que “o vencedor não pode ficar e penso que é um ponto muito importante para manter”.