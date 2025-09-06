Fórmula 2: Luke Browning Conquista pole em Monza

A qualificação para a ronda italiana da Fórmula 2, em Monza, foi marcada por uma sucessão de incidentes e interrupções, mas culminou com o britânico Luke Browning, da Hitech TGR, a assegurar a sua primeira pole position na categoria. O piloto de desenvolvimento da Williams Racing registou o tempo mais rápido de 1:32.390, numa sessão que viu o seu desfecho determinado por uma bandeira vermelha nos minutos finais.

Sessão intensa e repleta de bandeiras vermelhas

A procura pela volta perfeita começou com alguma hesitação na saída das boxes, à medida que os pilotos procuravam as condições ideais da pista e um precioso slipstream dos seus rivais. Alexander Dunne foi um dos primeiros a arriscar sem reboque, estabelecendo um tempo competitivo inicial de 1:33.554. Contudo, Richard Verschoor e, subsequentemente, o seu colega de equipa Oliver Goethe, superaram essa marca, com Goethe a fixar um novo patamar em 1:32.817. Kush Maini, da DAMS Lucas Oil, viria a melhorar ainda mais, ficando 0.082s mais rápido.

A sessão foi abruptamente interrompida pela primeira bandeira vermelha, quando Gabriele Minì parou entre as curvas de Lesmo. Pouco depois, Cian Shields, da AIX Racing, também teve de ser resgatado da pista, levando a uma pausa que consumiu tempo precioso. Com 17 minutos restantes, a qualificação foi retomada, e foi nesse momento que Luke Browning brilhou, estabelecendo o tempo que lhe valeria a pole position, 0.3s mais rápido que Verschoor, que ocupava então a segunda posição.

No entanto, a calma durou pouco. Leonardo Fornaroli, líder do campeonato, viu as suas aspirações frustradas ao parar em pista, provocando a segunda bandeira vermelha. A sessão foi relançada com o tempo cada vez mais escasso e a pressão a aumentar para os pilotos que ainda procuravam melhorar os seus registos.

O drama atingiu o auge nos minutos finais. Richard Verschoor, que procurava um reboque, acabou por liderar o pelotão na sua tentativa de volta rápida. Contudo, um pião na primeira curva de Lesmo levou-o às barreiras, desencadeando a terceira e última bandeira vermelha da sessão. Com menos de dois minutos para o fim, a qualificação não foi retomada, selando a pole position para Browning.

Verschoor penalizado: Maini promovido à primeira fila

Após a conclusão da qualificação, Richard Verschoor foi alvo de uma investigação por parte dos comissários desportivos. Determinou-se que o piloto da MP Motorsport foi o único responsável pela terceira bandeira vermelha, ao violar o Artigo 33.5 do Regulamento Desportivo da FIA Fórmula 2. Como consequência, o seu tempo mais rápido foi anulado, fazendo-o cair da segunda para a décima quarta posição na classificação final.

Esta decisão promoveu Kush Maini para a primeira fila da grelha de partida, ao lado de Luke Browning, que mantém a sua merecida pole position. Roman Stanek e Oliver Goethe completam as duas primeiras filas. Alexander Dunne, Arvid Lindblad, Joshua Duerksen, Leonardo Fornaroli e Sami Meguetounif completam o top 10.

A Corrida Sprint da FIA Fórmula 2 está agendada para as 13:15, hora local, de sábado, prometendo mais emoções no circuito de Monza.