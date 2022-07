Fórmula 2: Logan Sargeant sela pole position em Silverstone | AutoSport

Logan Sargeant conquistou a pole position para a corrida principal da ronda de Silverstone do campeonato FIA de Fórmula 2, depois de ter liderado a sessão de treinos livres, com o tempo de 1:38.432s. O piloto da Carlin esteve muito forte durante a sessão de qualificação, batendo por 0.107s Frederik Vesti e o líder do campeonato Felipe Drugovich (+0.121s). Liam Lawson fechou os cinco primeiros, à frente de Théo Pourchaire, apenas a dois décimos do tempo de Sargeant.

A qualificação começou com as nuvens à sombra da maior parte do circuito e Enzo Fittipaldi começou por liderar a tabela de tempos. Com temperaturas relativamente baixas, os pilotos tiveram algumas dificuldades para colocar temperatura nos pneus.

Sargeant começou a liderar a tabela de tempos com 18 minutos para o final da sessão e uma bandeira amarela causada pelo carro da Van Amersfoort Racing de David Beckmann impediu os pilotos de completarem duas voltas rápidas consecutivas e com menos de cinco minutos restantes na sessão, não tendo tempo suficiente para lançar um ataque à pole provisória de Sargeant.

Ayumu Iwasa terminou a sessão em sexto seguido de Jack Doohan, Jüri Vips, Fittipaldi e Daruvala, que vai arrancar na pole position na Corrida de Sprint.

Pos Piloto Equipa Tempo Dif. 1 Logan Sargeant Carlin 1:38.432s 2 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:38.539s +0.107s 3 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:38.553s +0.121s 4 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:38.553s +0.121s 5 Liam Lawson Carlin 1:38.625s +0.193s 6 Ayumu Iwasa DAMS 1:38.734s +0.302s 7 Jack Doohan Virtuosi 1:38.901s +0.469s 8 Jüri Vips Hitech GP 1:39.013s +0.581s 9 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:39.077s +0.645s 10 Jehan Daruvala Prema 1:39.115s +0.683s 11 Roy Nissany DAMS 1:39.222s +0.790s 12 Marcus Armstrong Hitech GP 1:39.266s +0.834s 13 Dennis Hauger Prema 1:39.429s +0.997s 14 Jake Hughes Van Amersfoort Racing 1:39.448s +1.016s 15 Richard Verschoor Trident 1:39.492s +1.060s 16 Olli Caldwell Campos Racing 1:39.580s +1.148s 17 Ralph Boschung Campos Racing 1:39.597s +1.165s 18 Clement Novalak MP Motorsport 1:39.660s +1.228s 19 Marino Sato Virtuosi 1:39.677s +1.245s 20 Cem Bolukbasi Charouz Racing System 1:39.691s +1.259s 21 Calan Williams Trident 1:39.912s +1.480s 22 David Beckmann Van Amersfoort Racing 1:40.291s +1.859s