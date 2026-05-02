Fórmula 2: Kush Maini assegura pole em Miami após qualificação frenética

Kush Maini, piloto da ART Grand Prix superou Rafael Câmara por escassos 0,033 segundos numa sessão marcada por constantes trocas de liderança e uma bandeira amarela decisiva nos instantes finais.

A Fórmula 2 aterrou em solo norte-americano com uma das sessões de qualificação mais equilibradas da temporada. No Autódromo Internacional de Miami, Kush Maini assegurou a pole position para a corrida principal de domingo, registando o tempo de 1:39.888. O piloto indiano da ART Grand Prix foi o único a baixar da barreira do segundo 39, batendo a concorrência direta num final de sessão dramático.

O duelo pela liderança: milésimos decisivos

A luta pelo topo da tabela foi uma questão de detalhe. Rafael Câmara, ao serviço da Invicta Racing, estabeleceu o ritmo inicial com 1:40.411, mas a evolução da pista e a gestão dos pneus supermacios permitiram melhorias substanciais na segunda metade da sessão.

A pouco mais de 11 minutos do fim, quando os pilotos regressaram à pista para as derradeiras tentativas, a tabela de tempos sofreu alterações constantes. Maini acabou por desferir o golpe final, deixando Câmara a apenas 0,033s de distância. Martinius Stenshorne, da Rodin Motorsport, completou o trio da frente, ficando a meros 0,050s do tempo da pole.

Bandeira amarela congela aspirações

A tensão aumentou nos segundos finais quando uma bandeira amarela foi acionada na Curva 16. Martinius Stenshorne, que vinha a melhorar o seu registo, foi forçado a imobilizar o seu monolugar devido a problemas técnicos. Este incidente impediu que vários pilotos, incluindo Rafael Câmara, conseguissem completar as suas voltas lançadas, selando prematuramente o destino da grelha de partida.

A equipa ART Grand Prix optou por uma estratégia conservadora, chamando Maini às boxes enquanto os restantes pilotos ainda tentavam melhorar, uma aposta que se revelou vencedora face à interrupção provocada pelo incidente de Stenshorne.

Grelha invertida e perspetivas para a Corrida Sprint

Com o décimo melhor tempo da sessão, o búlgaro Nikola Tsolov, da Campos Racing, garantiu a pole position para a Corrida Sprint de sábado, beneficiando da regra da grelha invertida para os dez primeiros classificados.

A Corrida Sprint está agendada para as 10:00 (hora local) de sábado. Os 22 pilotos enfrentarão o exigente traçado de Miami, onde a gestão da temperatura dos pneus e a precisão nas zonas de travagem serão cruciais. Para domingo, Kush Maini parte como o principal favorito, procurando converter a vantagem da pole na sua primeira vitória no Autódromo Internacional de Miami.

FOTO Alpine Racing Media