Fórmula 2, Itália: Jehan Daruvala vence corrida principal | AutoSport

Jehan Daruvala (Prema Racing) venceu a corrida principal bastante acidentada da Fórmula 2 e que terminou com apenas 14 carros em pista. O piloto da Prema Racing aproveitou as entradas do Safety Car e a bandeira vermelha durante a prova de 30 voltas para recuperar posições no pelotão e fechar um fim de semana positivo com uma vitória. Frederik Vesti (ART Grand Prix) foi o segundo classificado e Ayumu Iwasa (DAMS) fechou o pódio. O recém coroado campeão da Fórmula 2, Felipe Drugovich (MP Motorsport) terminou no sétimo posto da classificação.

A corrida principal da F2 em Monza, com as contas do campeonato já fechadas, foi bastante acidentada. Um acidente envolvendo vários pilotos logo após a curva 1, depois de um toque inicial entre Ralph Boschung (Campos Racing) e Théo Pourchaire (ART Grand Prix), e um segundo contacto na Variante della Roggia, deixou por terra seis pilotos, entre eles o polesitter Jack Doohaan (Virtuosi). O piloto australiano tinha sido ‘engolido’ pelo pelotão após um mau arranque e à chegada a essa curva, quando estava a tentar defender a 8ª posição, tocou no monolugar de Ayumu Iwasa e ficou com o carro danificado, indo em velocidade reduzida, enquanto entrava o Safety Car para permitir a retirada de todos os carros do acidente na curva 1, para a box e desistia.

Após a saída do SC de pista, era Liam Lawson (Carlin) que liderava, seguido de Felipe Drugovich (MP Motorsport) e Marcus Armstrong (Hitech GP). Sem a corrida ter ainda chegado à 10ª volta, Calan Williams (Trident) bateu nas proteções da pista em Ascari, obrigando à entrada do SC e com o pit lane muito movimentado, com os pilotos a aproveitarem esta oportunidade para trocar de pneus. Tendo passado pela entrada do pitlane antes da ordem de saída do SC, Lawson, Drugovich e Jüri Vips (Hitech GP) não puderam parar logo nessa volta, enquanto Armstrong passou pela linha de marcação da entrada do pitlane, tendo sido penalizado com 10 segundos mais tarde. Todos os outros pilotos conseguiram parar, enquanto os líderes só pararam na volta seguinte. A corrida foi parada com bandeira vermelha pouco depois.

No recomeço da corrida, era Richard Verschoor (Trident) quem liderava. Um pouco depois, Lawson e Vips envolveram-se num toque, ficando os dois atrasados no pelotão, com Vips ainda a ter de cumprir um ‘stop&go’. Verschoor, que tinha trocado de pneus durante a bandeira vermelha, tinha de cumprir a sua paragem obrigatória na box, o que fez no final da volta 25 e deixou Jehan Daruvala na liderança, que tinha feito uma boa recuperação depois do período de bandeira vermelha. Daruvala ficou com Frederik Vesti no segundo lugar e Ayumu Iwasa no terceiro. Até final, o piloto indiano da Prema Racing conseguiu manter uma vantagem confortável para Vesti, apesar de não ter comunicação rádio com a equipa, vencendo com 1.9s de diferença para o piloto da ART Grand Prix. Iwasa teve de defender o terceiro posto dos ataques de Enzo Fittipaldi (Charouz Racing System) até à última passagem pela linha de meta.