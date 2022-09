Fórmula 2, Itália: Jack Doohan conquista terceira pole position da época | AutoSport

Jack Doohan (Virtuosi Racing) assegurou a pole position para a corrida principal da Fórmula 2 em Monza, numa sessão de qualificação onde a última tentativa para muitos dos pilotos foi afetada por bandeiras amarelas, depois do acidente aparatoso de Ayumu Iwasa (DAMS). Foi a terceira pole position da temporada do piloto da academia Alpine, que pode ter uma oportunidade na equipa de Fórmula 1.

Liam Lawson (Carlin) foi o primeiro piloto a estabelecer tempo por volta e passou a liderar a tabela de tempos à frente de Enzo Fittipaldi (Charouz Racing System) e o líder do campeonato Felipe Drugovich (MP Motorsport).

Doohan, que tinha saído para a pista mais tarde do que a maioria dos pilotos, subiu para a liderança da tabela de tempos, com uma volta onde fez um excelente tempo no terceiro setor do circuito. O melhor tempo de Doohan foi batido por vários pilotos após o regresso à pista com novos pneus, mas seria o mesmo piloto que regressaria ao topo. Foi então que Ayumu Iwasa perdeu o controlo do seu carro na Parabolica e bateu com alguma violência com a traseira do monolugar nas proteções do circuito, com chamas a saírem dessa zona. O piloto não sofreu qualquer consequência física, mas o carro ficou muito mal tratado, levando a que as bandeiras amarelas fossem acenadas.

Assim, Doohan conquistou a pole position à frente de Liam Lawson e Marcus Armstrong (Hitech GP), enquanto Frederik Vesti (ART Grand Prix) vai arrancar na frente do pelotão na corrida de sprint de amanhã.

Pos Piloto Equipa Tempo Dif. 1 Jack Doohan Virtuosi 1:31.641s 2 Liam Lawson Carlin 1:31.767s +0.126s 3 Marcus Armstrong Hitech GP 1:31.834s +0.193s 4 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:31.845s +0.204s 5 Richard Verschoor Trident 1:31.859s +0.218s 6 Jehan Daruvala Prema 1:31.882s +0.241s 7 Ayumu Iwasa DAMS 1:31.920s +0.279s 8 Juri Vips Hitech GP 1:31.969s +0.328s 9 Logan Sargeant Carlin 1:32.023s +0.382s 10 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:32.027s +0.386s 11 David Beckmann Van Amersfoort Racing 1:32.192s +0.551s 12 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:32.348s +0.707s 13 Ralph Boschung Campos Racing 1:32.352s +0.711s 14 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1:32.424s +0.783s 15 Marino Sato Virtuosi 1:32.452s +0.811s 16 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:32.455s +0.814s 17 Calan Williams Trident 1:32.652s +1.011s 18 Luca Ghiotto DAMS 1:32.854s +1.213s 19 Dennis Hauger Prema 1:32.913s +1.272s 20 Olli Caldwell Campos Racing 1:33.195s +1.554s 21 Clement Novalak MP Motorsport 1:33.345s +1.704s 22 Tatiana Calderon Charouz Racing System 1:33.625s +1.984s