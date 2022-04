Fórmula 2, Imola: Marcus Armstrong bate concorrência na corrida sprint | AutoSport

Marcus Armstrong (Hitech GP) vence a corrida sprint do campeonato FIA de Fórmula 2 em Imola, depois de ultrapassar o polesitter Logan Sargeant (Carlin) ainda no arranque.

Jehan Daruvala (Prema) e Dennis Hauger (Prema) fecharam o pódio.

Amaury Cordeel (Van Amersfoort Racing) bateu ainda antes da corrida começar e ficou de fora para a primeira corrida do fim de semana. Numa corrida com poucas ultrapassagens, Armstrong passou a liderar o pelotão ainda na largada, deixando Sargeant para trás e sob pressão dos adversários. O jovem piloto da Carlin voltou a ser ultrapassado, baixando para o quinto posto que conseguiu levar até ao final da corrida.

Roy Nissany (DAMS) passou momentaneamente pelo segundo posto, mas foi presa fácil para Daruvala e Hauger. Nas voltas finais o piloto da DAMS tentou recuperar e terminar entre posições do pódio, mas não o conseguiu e manteve o quarto posto.

Depois de períodos de Safety Car em pista e Virtual Safety Car devido a dois incidentes, Daruvala tentou pressionar o líder, mas embora estivesse perto da traseira do monolugar da Hitech, não conseguiu com sucesso a manobra de ultrapassagem.

Sem alterações nas primeiras posições, com a exceção da ultrapassagem de Felipe Drugovich (MP Motorsport) a Sargeant para terminar dentro do top 5, Armstrong saiu vencedor no final das 25 voltas da corrida sprint.

A corrida principal está marcada para as 9h20 (em Portugal continental) de amanhã.

Pos Piloto Equipa Tempo 1 Marcus Armstrong Hitech GP 40:50.545s 2 Jehan Daruvala Prema +1.431s 3 Dennis Hauger Prema +2.243s 4 Roy Nissany DAMS +2.803s 5 Felipe Drugovich MP Motorsport +7.045s 6 Logan Sargeant Carlin +9.821s 7 Theo Pourchaire ART Grand Prix +12.372s 8 Liam Lawson Carlin +12.826s 9 Ayumu Iwasa DAMS +13.436s 10 Frederik Vesti ART Grand Prix +17.714s 11 Jack Doohan Virtuosi +20.179s 12 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System +21.059s 13 Richard Verschoor Trident +21.493s 14 Calan Williams Trident +22.942s 15 Juri Vips Hitech GP +23.275s 16 Marino Sato Virtuosi +24.216s 17 Olli Caldwell Campos Racing +24.637s 18 Jake Hughes Van Amersfoort Racing +25.856s 19 Clement Novalak MP Motorsport +26.299s DNF Ralph Boschung Campos Racing DNF David Beckmann Charouz Racing System DNS Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing