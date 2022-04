Fórmula 2, Imola: Jüri Vips na pole position | AutoSport

Jüri Vips foi o mais rápido na sessão de qualificação do campeonato FIA de Fórmula 2 em Imola (1:40.221s), conquistando a pole position da corrida principal, batendo Ayumu Iwasa e Jack Doohan.

Ralph Boschung, que terminou o treino livre com o melhor tempo, foi o mais rápido após as primeiras voltas da qualificação, mas foi mais tarde batido por Jake Hughes e depois por Vips.

À medida que as condições da pista melhoraram, os tempos por volta caíram e Boschung apareceu novamente na frente da tabela de tempo, mas Vips estabeleceu o tempo que não mais foi batido em 1:40.221s.

Logan Sargeant terminou no décimo posto e vai sair do primeiro lugar da grelha de partida da corrida sprint de amanhã, que tem inicio marcado para as 16h55 (em Portugal continental).

Pos Piloto Equipa Tempo Dif. 1 Jüri Vips Hitech GP 1:40.221s 2 Ayumu Iwasa DAMS 1:40.378s +0.167s 3 Jack Doohan Virtuosi 1:40.431s +0.210s 4 Ralph Boschung Campos Racing 1:40.496s +0.275s 5 Dennis Hauger Prema 1:40.572s +0.351s 6 Roy Nissany DAMS 1:40.621s +0.400s 7 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1:40.862s +0.641s 8 Jehan Daruvala Prema 1:40.886s +0.665s 9 Marcus Armstrong Hitech GP 1:41.004s +0.783s 10 Logan Sargeant Carlin 1:41.062s +0.841s 11 David Beckmann Charouz Racing System 1:41.129s +0.908s 12 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:41.131s +0.910s 13 Clement Novalak MP Motorsport 1:41.173s +0.952s 14 Liam Lawson Carlin 1:41.199s +0.978s 15 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:41.235s +1.014s 16 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:41.434s +1.213s 17 Jake Hughes Van Amersfoort Racing 1:41.520s +1.299s 18 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:41.592s +1.371s 19 Richard Verschoor Trident 1:42.144s +1.923s 20 Calan Williams Trident 1:42.498s +2.277s 21 Olli Caldwell Campos Racing 1:42.954s +2.733s 22 Marino Sato Virtuosi 1:43.311s +3.090s