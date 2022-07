Fórmula 2, Hungria: Théo Pourchaire vence e pressiona Drugovich no campeonato | AutoSport

Théo Pourchaire (ART Grand Prix) deu um novo estímulo às contas do campeonato FIA de Fórmula 2, ao vencer a corrida principal na Hungria, encurtando a desvantagem para Felipe Drugovich (MP Motorsport), que foi apenas o nono classificado na corrida, para 21 pontos.

Enzo Fittipaldi (Charouz Racing System) voltou a ter um bom desempenho, terminando no segundo posto no final da corrida, com Ayumu Iwasa (DAMS) a fechar o pódio.

Marcus Armstrong (Hitech GP) bateu o polessitter Ayumu Iwasa na partida, enquanto Pourchaire aproveitou a trajetória exterior na curva 1 para assumir a segunda posição, vindo do quarto lugar.

Armstrong conseguiu aumentar a vantagem nas primeiras voltas, mas quando os restantes pilotos pararam para trocar de pneus, o piloto da Hitech GP perdeu tempo. Durante o seu pitstop, foi Enzo Fittipaldi a ficar na frente do pelotão, aguentando mais duas voltas com a degradação crescente nos pneus dianteiros, antes de também parar. Quando voltou à pista, Pourchaire ultrapassou, mas o brasileiro defendeu-se bem de Iwasa durante a fase em que os novos pneus atingiam a temperatura correta.

Conforme os pilotos faziam a sua paragem obrigatória, Pourchaire liderava o grupo que já tinha efetuado a paragem e só teve de esperar que Liam Lawson (Carlin) e Logan Sargeant (Carlin) fossem à box.

Pourchaire ficou na liderança no resto da corrida e conquistou a sua terceira vitória do ano, enquanto Fittipaldi abrandou na última volta, mas ainda assim terminou em segundo lugar à frente de Iwasa.

Pos Piloto Equipa Tempo/Dif. 1 Theo Pourchaire ART Grand Prix 58:56.681s 2 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System +3.641s 3 Ayumu Iwasa DAMS +5.927s 4 Frederik Vesti ART Grand Prix +6.760s 5 Juri Vips Hitech GP +9.624s 6 Marcus Armstrong Hitech GP +13.542s 7 Liam Lawson Carlin +14.755s 8 Richard Verschoor Trident +20.156s 9 Felipe Drugovich MP Motorsport +28.627s 10 Logan Sargeant Carlin +29.230s 11 Jehan Daruvala Prema +42.499s 12 Clement Novalak MP Motorsport +42.805s 13 Cem Bolukbasi Charouz Racing System +45.736s 14 David Beckmann Van Amersfoort Racing +47.459s 15 Marino Sato Virtuosi +47.669s 16 Roy Nissany DAMS +48.388s 17 Calan Williams Trident +51.200s 18 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing +56.084s 19 Dennis Hauger Prema +1:17.981s 20 Olli Caldwell Campos Racing +1 volta 21 Roberto Merhi Campos Racing +3 voltas