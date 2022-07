Fórmula 2, Hungria: Jack Doohan vence corrida sprint | AutoSport

Jack Doohan (Virtuosi Racing) dominou a corrida Sprint da Fórmula 2 em Hungaroring, mesmo tendo perdido por momentos a liderança da corrida para Enzo Fittipaldi (Charouz Racing System). Um erro do piloto brasileiro permitiu a Doohan regressar à liderança e daí não mais sair até ao final das 28 voltas.

Após um período inicial Safety Car, Doohan geriu como quis a corrida, saíndo do alcance do DRS de Jüri Vips (Hitech GP), que terminou no segundo posto à frente de Fittipaldi.

Foi o piloto brasileiro quem arrancou melhor após as luzes do semáforo se apagarem, lançando-se na liderança da corrida a partir do segundo lugar da grelha, mas uma travagem bloqueada obrigou a alargar a trajetória, que permitiu as ultrapassagens de Doohan e Vips antes do final da volta. Frederik Vesti (ART Grand Prix) ainda tentou ganhar a posição a Fittipaldi, mas este conseguiu segurar a terceira posição enquanto que Vesti foi prontamente pressionado, e pouco depois ultrapassado, por Felipe Drugovich (MP Motorsport).

Fittipaldi manteve-se colado a Vips dentro do alcance da DRS. No entanto, nunca esteve suficientemente perto para uma ultrapassagem e contentou-se com o terceiro lugar logo à frente do líder do campeonato Drugovich e de Vesti.

O principal rival de Drugovich ao título na Fórmula 2, Théo Pourchaire (ART Grand Prix) terminou em nono, após ter estado envolvido no acidente na fase inicial com Dennis Hauger (PREMA Racing) e Logan Sargeant (Carlin).

Com o quarto lugar de Felipe Drugovich na Sprint Race somou mais cinco pontos para as contas do título. A sua vantagem é agora de 44 pontos sobre Théo Pourchaire. Na classificação entre equipas continua a ser a ART Grand Prix que lidera sobre a MP Motorsport e a Carlin.

A última corrida antes da pausa de verão realiza-se amanhã com Ayumu Iwasa (DAMS) na pole position da grelha de partida para a corrida principal. A corrida está marcada para as 10h35 (em Portugal continental).

Pos Piloto Equipa Tempo/Dif. 1 Jack Doohan Virtuosi 45:42.642s 2 Juri Vips Hitech GP +5.275s 3 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System +6.325s 4 Felipe Drugovich MP Motorsport +7.792s 5 Frederik Vesti ART Grand Prix +9.266s 6 Liam Lawson Carlin +13.550s 7 Marcus Armstrong Hitech GP +20.185s 8 Ayumu Iwasa DAMS +20.723s 9 Theo Pourchaire ART Grand Prix +21.715s 10 Olli Caldwell Campos Racing +29.794s 11 Calan Williams Trident +31.056s 12 David Beckmann Van Amersfoort Racing +31.839s 13 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing +32.290s 14 Roberto Merhi Campos Racing +48.884s 15 Marino Sato Virtuosi +51.818s 16 Richard Verschoor Trident +57.022s 17 Cem Bolukbasi Charouz Racing System +1:07.163s 18 Jehan Daruvala Prema +1:17.268s 19 Roy Nissany DAMS +1 volta 20 Clement Novalak MP Motorsport +1 volta