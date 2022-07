Fórmula 2: Frederick Vesti na pole position na Áustria | AutoSport

Frederick Vesti (ART Grand Prix)conquistou a pole position para a corrida principal do campeonato FIA de Fórmula 2 no Red Bull Ring, depois de ter estado no fundo da tabela de tempos a meio da sessão de qualificação. O piloto da ART Grand Prix não tinha um tempo representativo quando saltou para o topo da classificação, já que a sua anterior tentativa tinha sido apagada por exceder os limites de pista. O registo de 1:14.123s deu-lhe a pole position, deixando a 0,035s Jüri Vips.

Foi uma sessão de qualificação difícil para o companheiro de equipa de Vesti e um dos candidatos ao campeonato, Théo Pourchaire, que estava fora do top 10 até que as voltas de Liam Lawson (Carlin) e Marcus Armstrong (Hitech GP) foram apagadas pelo mesmo motivo de sempre na Áustria: exceder os limites de pista. Assim, Pourchaire foi promovido ao nono lugar. Armstrong vai sair assim, do primeiro lugar da grelha de partida para a corrida Sprint de amanhã.

Vários outros pilotos tiveram os tempos de volta eliminados por excederem os limites da pista durante toda a sessão.

Pos. Piloto Equipa Tempo Dif. 1 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:14.123s 2 Juri Vips Hitech GP 1:14.158s +0.035s 3 Logan Sargeant Carlin 1:14.288s +0.165s 4 Ayumu Iwasa DAMS 1:14.307s +0.184s 5 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:14.315s +0.192s 6 Jack Doohan Virtuosi 1:14.318s +0.195s 7 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:14.457s +0.334s 8 Richard Verschoor Trident 1:14.568s +0.445s 9 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1:14.616s +0.493s 10 Marcus Armstrong Hitech GP 1:14.670s +0.547s 11 Jehan Daruvala Prema 1:14.702s +0.579s 12 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:14.740s +0.617s 13 Cem Bolukbasi Charouz Racing System 1:14.765s +0.642s 14 Liam Lawson Carlin 1:14.792s +0.669s 15 Dennis Hauger Prema 1:14.794s +0.671s 16 Calan Williams Trident 1:14.836s +0.713s 17 Roy Nissany DAMS 1:14.895s +0.772s 18 Marino Sato Virtuosi 1:14.936s +0.813s 19 Jake Hughes Van Amersfoort Racing 1:15.005s +0.882s 20 Clement Novalak MP Motorsport 1:15.123s +1.000s 21 Roberto Merhi Campos Racing 1:15.200s +1.077s 22 Olli Caldwell Campos Racing 1:15.656s +1.533s