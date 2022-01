Fórmula 2: Frédéric Vasseur quer Théo Pourchaire campeão | AutoSport

Théo Pourchaire era um dos candidatos à vaga que foi ocupada por Guanyu Zhou na Alfa Romeo. O jovem piloto da academia Sauber tem impressionado nas categorias de iniciação e já mostrou grande potencial para o futuro e segundo Frédéric Vasseur na altura, quis proteger o jovem.

“Não quero colocá-lo sob demasiada pressão. Seria demasiado arriscado trazê-lo logo para a Fórmula 1. Se a primeira temporada correr mal, a carreira também pode acabar. Theo ainda tem de ganhar experiência para dar o passo final. Ele deverá ganhar o campeonato no próximo ano”, disse o responsável da equipa em novembro por altura do anúncio do alinhamento para 2022.

Em declarações ao F1.com, Vasseur voltou a afirmar que vai pedir que Pourchaire seja campeão na Fórmula 2 com a ART. “Théo fará com certeza alguns treinos livres. Faremos alguns dias de teste para tentar prepará-lo para o futuro. Mas mais uma vez, quando estiver a fazer o campeonato de F2, o mais importante é ganhar o campeonato e não preparar o futuro ou algo do género, e eu vou pedir-lhe que seja campeão em F2”, explicou Vasseur, que acrescentou: “É muito melhor concentrarmo-nos no campeonato de F2 e veremos o que acontece no futuro”.