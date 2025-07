Fórmula 2: Fornaroli vence em Spa, Verschoor perde pontos e campeonato aquece

Para Fornaroli: “Mais uma vitória, estou super feliz! Fiz um bom arranque e assumi a liderança logo na T1. Apesar de parecer calmo, foi difícil gerir a pressão do Cordeel e depois o recomeço com o Victor. Mas tivemos um ritmo muito forte. Agora é focar no que vem amanhã.” – Leonardo Fornaroli, Invicta Racing

Com o Safety Car a encerrar a prova, Fornaroli confirmou a segunda vitória consecutiva, depois do triunfo em Silverstone. Martins foi segundo, e Minì completou o pódio após largar de oitavo.

Na penúltima volta, um incidente com Sami Meguetounif parou o seu carro na Kemmel Straight, forçando a entrada final do Safety Car e congelando a classificação.

Na volta 12, Martins ultrapassou Cordeel com um movimento por fora em Les Combes, mas houve contacto, e o belga acabou na gravilha, provocando nova entrada do Safety Car.

Logo na primeira volta, um incidente entre Luke Browning, Jak Crawford e o líder do campeonato Richard Verschoor obrigou à entrada do Safety Car. Verschoor rodou em Eau Rouge e abandonou. Browning ficou na gravilha, e apenas Crawford conseguiu regressar à pista.

